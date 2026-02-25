Justo Villar es uno de los mejores arqueros que ha pasado por Colo Colo. El paraguayo dejó su huella en Macul, así como los Albos dejaron su huella en el ex portero.

Villar tuvo una carrera plagada de éxitos, siendo figura en Newell’s Old Boys, estando en tres Copa del Mundo con Paraguay y disputando La Liga de España con Real Valladolid. Si bien a Pedrero arribó en el final de su carrera, eso no le impidió enamorarse del club.

La aventura de Villar en Colo Colo

Justo Villar arribó en 2013 a Colo Colo, cuando el club no lo pasaba bien, pero de las manos del paraguayo, poco a poco resurgieron y terminaron bajando la estrella 30 en 2014. Finalmente, ganó 3 títulos en el Estadio Monumental.

“Cuando llegué a Colo Colo era la tercera vez que intentaban contar conmigo y esa vez sí podía, y yo tomé la decisión de irme. Tenía muchas ganas de conocer Chile a través de su fútbol. Colo Colo obviamente es referencia a nivel mundial, fue campeón de América y, quieras o no, es el club más popular y la gente te lo reconoce“, indicó Villar a Grítalo América de Radio ADN.

La estadía del paraguayo en Macul se extendió hasta mediados del 2017, donde tras una lesión que le quitó la titularidad, terminó partiendo a Nacional de su país. Allá en 2018, terminó colgando los guantes. El guaraní disfrutó jugar en el equipo más ganador de Chile.

“Terminar mi carrera en Colo Colo fue probar lo que significa jugar en un club grande. Sentir la presión de un club grande y también el cariño cuando las cosas van bien. Yo pensaba que mi último año no lo iba a disfrutar tanto como lo disfruté en Colo Colo“, aseguró el mejor arquero de la Copa América de 2011. Incluso, reveló que siempre fue muy respetado por los rivales.

“Tengo amistad con gente de la U, de la UC, de Unión Española, obviamente también con muchos de Colo Colo. El fútbol es universal, es un deporte que nos une. Nos ponemos una camiseta, pero también compartimos este amor por un deporte que, al menos a mí, me dio todo“, cerró Justo Villar.