Este jueves continúa la acción del Chile Open 2026, jornada que tiene como uno de sus protagonistas a Cristian Garin (93°), segunda raqueta nacional que buscará dar el gran batacazo de la noche cuando enfrente al argentino Sebastián Báez (52°) por los octavos de final.

Garin llega a este encuentro tras conseguir su primera victoria del año en una dura contienda frente a otro tenista argentino, Juan Manuel Cerúndolo, por la ronda de 32 del ATP 250 capitalino, a quien derrotó en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3.

En cuanto al duelo entre ‘Gago’ y Báez, se enfrentarán esta jornada por cuarta vez en el circuito. El historial lo lidera el trasandino con dos victorias contra una del chileno. Eso sí, el nacional se quedó con el último enfrentamiento, disputado en 2023 en el ATP Masters 1000 de Miami. Sigue todos los detalles de este encuentro a continuación en RedGol.

Marcador minuto a minuto del Chile Open