Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile Open

Cristian Garin vs. Sebastián Báez MINUTO A MINUTO: Horario, TV y todo sobre el Chile Open 2026

Sigue el minuto a minuto del encuentro que este jueves protagonizado 'Gago' por los octavos de final del Chile Open 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Crisitan Garin<br /> enfrenta este jueves a Sebastián Báez por los cuartos del Chile Open.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTCrisitan Garin<br /> enfrenta este jueves a Sebastián Báez por los cuartos del Chile Open.

Este jueves continúa la acción del Chile Open 2026, jornada que tiene como uno de sus protagonistas a Cristian Garin (93°), segunda raqueta nacional que buscará dar el gran batacazo de la noche cuando enfrente al argentino Sebastián Báez (52°) por los octavos de final.

Garin llega a este encuentro tras conseguir su primera victoria del año en una dura contienda frente a otro tenista argentino, Juan Manuel Cerúndolo, por la ronda de 32 del ATP 250 capitalino, a quien derrotó en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3.

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante: Horario y qué canal transmite EN VIVO el Chile Open 2026

ver también

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante: Horario y qué canal transmite EN VIVO el Chile Open 2026

En cuanto al duelo entre ‘Gago’ y Báez, se enfrentarán esta jornada por cuarta vez en el circuito. El historial lo lidera el trasandino con dos victorias contra una del chileno. Eso sí, el nacional se quedó con el último enfrentamiento, disputado en 2023 en el ATP Masters 1000 de Miami. Sigue todos los detalles de este encuentro a continuación en RedGol.

Marcador minuto a minuto del Chile Open

ATP 250 de Santiago1° set2° set3° set*
Cristian Garin (93°)0
Sebastián Báez (52°)0
*En caso de ser necesario.
Publicidad

Los otros resultados de HOY en el Chile Open:

Hasta el momento se han celebrado cuatro enfrentamientos este jueves 26 de febrero en el Chile Open, los resultados son los siguientes:

Singles

  • Francisco Cerúndolo derrotó a Elmer Møller por 6-2, 6-2.
  • Emilio Nava derrotó a Daniel Vallejo por 7-5 y 6-3.

Dobles

  • Orlando Luz y Rafael Matos derrotaron a Gonzalo Escobar y Jean-Julien Roger por 7-6 y 7-6.
  • Finn Reynolds y James Watt derrotaron a Henrique Rocha y Jaima Faria por 6-4, 6-7 y 10-7.

Además de Garin, Alejandro Tabilo verá acción esta jornada, enfrentando no antes de las 20:00 horas al argentino, Thiago Tirante.

¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Sebastián Báez y dónde ver?

Cristian Garin jugará ante Sebastián Báez en el tercer turno del día en el Court central Jaime Fillol, duelo pactado a comenzar no antes de las 18:30 horas de Chile.

Su transmisión en Chile es exclusiva de TNT Sports Premium por TV y de forma online por la plataforma HBO Max, previo pago de una suscripción mensual de $16.990.

¡INICIAMOS TRANSMISIONES!

Buenas tardes queridos seguidores de Redgol. Este jueves sigue la acción del Chile Open. Jornada donde veremos en acción a Cristian Garin y Alejandro Tabilo por los octavos de final del certamen capitalino. Sigue todos los detalles de ambos encuentros en RedGol.

Lee también
"Se basan en lo económico": Garin hace trizas a la ATP por últimos cambios
Tenis

"Se basan en lo económico": Garin hace trizas a la ATP por últimos cambios

Cristian Garin vs. Sebastián Báez: Horario y dónde ver el Chile Open
Tenis

Cristian Garin vs. Sebastián Báez: Horario y dónde ver el Chile Open

El argentino que se emocionó con el triunfazo de Cristian Garin
Tenis

El argentino que se emocionó con el triunfazo de Cristian Garin

Chile tiene avanzado el lugar para ser local ante España en Copa Davis
Tenis

Chile tiene avanzado el lugar para ser local ante España en Copa Davis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo