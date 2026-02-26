Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante: Horario y qué canal transmite EN VIVO el Chile Open 2026

Alejandro Tabilo se enfrentará nuevamente al argentino Thiago Tirante en los octavos de final del Chile Open 2026.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo va por los octavos de final del Chile Open 2026.
© PhotosportAlejandro Tabilo va por los octavos de final del Chile Open 2026.

Este jueves continúa la acción en el Chile Open 2026 y con presencia chilena en cancha. Alejandro Tabilo (42°) salta al court para medirse ante el argentino Thiago Tirante (76°) en un duelo que promete alto voltaje.

Será el cuarto cara a cara entre ambos en el circuito y el segundo a nivel ATP, con ventaja para el nacional por 2-1 en el historial. Y ojo, porque el antecedente más reciente está actualizado: hace solo unos días se cruzaron en el ATP de Río de Janeiro, donde “Jano” se impuso en cuartos de final tras una verdadera batalla a tres sets por 7-6(2), 6-7(6) y 6-1.

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se juega este jueves 26 de febrero no antes de las 20:00 horas de Chile en el Court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, por los octavos de final del Chile Open.

El partido de Tabilo y Tirante por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium
VTR: 165 – 855
DTV: 631 – 1631
ENTEL: 242 – 243
CLARO: 190 – 490
GTD/TELSUR: 71 – 845
MOVISTAR: 486 – 931
TU VES: 504
ZAPPING: 99

El llamativo cambio que realiza Alejandro Tabilo en su staff técnico: “Me ha ayudado a…”

ver también

El llamativo cambio que realiza Alejandro Tabilo en su staff técnico: “Me ha ayudado a…”

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV, ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

Publicidad
Lee también
Cristian Garin vs. Sebastián Báez: Horario y dónde ver el Chile Open
Tenis

Cristian Garin vs. Sebastián Báez: Horario y dónde ver el Chile Open

El argentino que se emocionó con el triunfazo de Cristian Garin
Tenis

El argentino que se emocionó con el triunfazo de Cristian Garin

Tabilo hace llamativo cambio en su staff
Tenis

Tabilo hace llamativo cambio en su staff

La desconocida conexión de Yandel con este club deportivo
Noticias

La desconocida conexión de Yandel con este club deportivo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo