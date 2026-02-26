Este jueves continúa la acción en el Chile Open 2026 y con presencia chilena en cancha. Alejandro Tabilo (42°) salta al court para medirse ante el argentino Thiago Tirante (76°) en un duelo que promete alto voltaje.
Será el cuarto cara a cara entre ambos en el circuito y el segundo a nivel ATP, con ventaja para el nacional por 2-1 en el historial. Y ojo, porque el antecedente más reciente está actualizado: hace solo unos días se cruzaron en el ATP de Río de Janeiro, donde “Jano” se impuso en cuartos de final tras una verdadera batalla a tres sets por 7-6(2), 6-7(6) y 6-1.
Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante: Horario y dónde ver EN VIVO
El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se juega este jueves 26 de febrero no antes de las 20:00 horas de Chile en el Court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, por los octavos de final del Chile Open.
El partido de Tabilo y Tirante por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
VTR: 165 – 855
DTV: 631 – 1631
ENTEL: 242 – 243
CLARO: 190 – 490
GTD/TELSUR: 71 – 845
MOVISTAR: 486 – 931
TU VES: 504
ZAPPING: 99
Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV, ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.