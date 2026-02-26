Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile Open

Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante MINUTO A MINUTO: Horario, TV y todo sobre el Chile Open 2026

Sigue el minuto a minuto del encuentro de este jueves protagonizado Tabilo por los octavos de final del Chile Open 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo verá acción este jueves por los octavos del Chile Open.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo verá acción este jueves por los octavos del Chile Open.

Sigue la acción nacional en el Chile Open 2026. En el cierre de esta jornada de jueves veremos a Alejandro Tabilo (42°) midiendose por la ronda de octavos de final al argentino, Thiago Agustín Tirante (76°), en el court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

Encuentro que se vuelve a repetir en menos de una semanas tras la maratónica jornada animada por ambos el pasado viernes 20 de febrero en Río de Janeiro, dondeJano’ debió batallar contra las inclemencias de la lluvia para derrotar al trasandino en tres sets, por parciales de 6-7, 7-6 y 6-1 en cuartos de final.

En cuanto a su participación en en el ATP 250 de Santiago. Tabilo llega tras derrotar en la ronda de 32 a Tomás Barrios en un ‘clásico de chilenos’ por parciales de 7-5 y 6-3. Tirante, en tanto, hizo lo propio ante Ignacio Buse de Perú, a quien derrotó en una reñida contienda por 2-6, 7-6 y 7-6. Sigue todos los detalles de este encuentro a continuación en RedGol.

Marcador minuto a minuto del Chile Open

ATP 250 de Santiago1° set2° set3° set*
Alejandro Tabilo (42°)0
Thiago Agustín Tirante (76°)0
*En caso de ser necesario.
Publicidad

¡BUENAS NOCHES ESTIMADA COMUNIDAD!

Sigue la acción del jueves de chilenos en el Chile Open queridos seguidores de Redgol. Ahora es el turno de Alejandro Tabilo, primera raqueta nacional que enfrentará por los octavos de final del certamen capitalino al argentino, Thiago Agustín Tirante.

Lee también
Como la espuma: Tabilo sigue subiendo puestos en el ranking ATP
Tenis

Como la espuma: Tabilo sigue subiendo puestos en el ranking ATP

Bautista de la Peña le ganó al tenista más viejo del mundo
Tenis

Bautista de la Peña le ganó al tenista más viejo del mundo

Tabilo vs. Buse: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?
Tenis

Tabilo vs. Buse: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?

Lucero explica si celebrará o no un gol con la U ante Colo Colo
U de Chile

Lucero explica si celebrará o no un gol con la U ante Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo