Sigue la acción nacional en el Chile Open 2026. En el cierre de esta jornada de jueves veremos a Alejandro Tabilo (42°) midiendose por la ronda de octavos de final al argentino, Thiago Agustín Tirante (76°), en el court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

Encuentro que se vuelve a repetir en menos de una semanas tras la maratónica jornada animada por ambos el pasado viernes 20 de febrero en Río de Janeiro, donde ‘Jano’ debió batallar contra las inclemencias de la lluvia para derrotar al trasandino en tres sets, por parciales de 6-7, 7-6 y 6-1 en cuartos de final.

En cuanto a su participación en en el ATP 250 de Santiago. Tabilo llega tras derrotar en la ronda de 32 a Tomás Barrios en un ‘clásico de chilenos’ por parciales de 7-5 y 6-3. Tirante, en tanto, hizo lo propio ante Ignacio Buse de Perú, a quien derrotó en una reñida contienda por 2-6, 7-6 y 7-6. Sigue todos los detalles de este encuentro a continuación en RedGol.

Marcador minuto a minuto del Chile Open