Un gran momento vive el tenista chileno Alejandro Tabilo (42°), quien debutó con una sólida victoria ante el también nacional Tomás Barrios (112°) en la primera ronda del Chile Open.

El zurdo se repuso a un mal inicio ante el chillanejo y cuando tomó ritmo de competencia sumó un buen triunfo, al vencer por 7-5 y 6-3 en San Carlos de Apoquindo.

Tabilo extiende el buen momento que tuvo la semana pasada en Río de Janeiro, donde llegó a la final y le permitió avanzar hasta el puesto 42° del mundo en el ranking ATP. Ahora sigue avanzando.

El nuevo ranking de Tabilo tras su victoria ante Barrios

Alejandro Tabilo logró una nueva alza en el escalafón mundial luego de su alegría en el Chile Open, puesto que aparece en el casillero 40° del ranking live de esta semana.

El nacido en Toronto puede seguir trepando posiciones, aunque debe meterse en semifinales si quiere adentrarse entre los mejores 40 del mundo, puesto que tiene 1.113 puntos y Denis Shapovalov, que está 39°, posee 1.160 unidades.

Alejandro Tabilo mostró un gran nivel ante Tomás Barrios. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Alejandro Tabilo se medirá este jueves ante el argentino Thiago Tirante por los octavos de final del ATP de Santiago y sigue con su sueño de ganar por primera vez el Chile Open.

Tabilo enfrentará al argentino Thiago Tirante este jueves por los octavos de final.