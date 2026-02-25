Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile Open

Como la espuma: Alejandro Tabilo sigue subiendo puestos en la ATP gracias a su victoria en Chile Open

El número 1 del tenis chileno venció a Tomás Barrios en San Carlos de Apoquindo y clasificó a octavos de final.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo avanzó a octavos en el Chile Open.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo avanzó a octavos en el Chile Open.

Un gran momento vive el tenista chileno Alejandro Tabilo (42°), quien debutó con una sólida victoria ante el también nacional Tomás Barrios (112°) en la primera ronda del Chile Open.

El zurdo se repuso a un mal inicio ante el chillanejo y cuando tomó ritmo de competencia sumó un buen triunfo, al vencer por 7-5 y 6-3 en San Carlos de Apoquindo.

Tabilo extiende el buen momento que tuvo la semana pasada en Río de Janeiro, donde llegó a la final y le permitió avanzar hasta el puesto 42° del mundo en el ranking ATP. Ahora sigue avanzando.

Garin explica su emotiva celebración tras su gran triunfo a Juanma Cerúndolo en el Chile Open: “Es el comienzo de…”

ver también

Garin explica su emotiva celebración tras su gran triunfo a Juanma Cerúndolo en el Chile Open: “Es el comienzo de…”

El nuevo ranking de Tabilo tras su victoria ante Barrios

Alejandro Tabilo logró una nueva alza en el escalafón mundial luego de su alegría en el Chile Open, puesto que aparece en el casillero 40° del ranking live de esta semana.

El nacido en Toronto puede seguir trepando posiciones, aunque debe meterse en semifinales si quiere adentrarse entre los mejores 40 del mundo, puesto que tiene 1.113 puntos y Denis Shapovalov, que está 39°, posee 1.160 unidades.

Alejandro Tabilo mostró un gran nivel ante Tomás Barrios. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Alejandro Tabilo mostró un gran nivel ante Tomás Barrios. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Alejandro Tabilo se medirá este jueves ante el argentino Thiago Tirante por los octavos de final del ATP de Santiago y sigue con su sueño de ganar por primera vez el Chile Open.

En síntesis

  • Alejandro Tabilo venció 7-5 y 6-3 a Tomás Barrios en el Chile Open.
  • El tenista chileno alcanzó el puesto 40° del ranking live con 1.113 puntos ATP.
Publicidad
  • Tabilo enfrentará al argentino Thiago Tirante este jueves por los octavos de final.
Impacto: Matteo Berrettini cae en primera ronda y el Chile Open pierde a su figura

ver también

Impacto: Matteo Berrettini cae en primera ronda y el Chile Open pierde a su figura

Lee también
Bautista de la Peña le ganó al tenista más viejo del mundo
Tenis

Bautista de la Peña le ganó al tenista más viejo del mundo

Tabilo vs. Buse: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?
Tenis

Tabilo vs. Buse: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?

Chile Open 2026: Cruces y horarios de la Qualy para este sábado 21 de febrero
Tenis

Chile Open 2026: Cruces y horarios de la Qualy para este sábado 21 de febrero

Las fuertes frases de García tras el papelón de Huachipato
Copa Libertadores

Las fuertes frases de García tras el papelón de Huachipato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo