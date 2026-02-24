Mientras todos los ojos de los fanáticos del tenis están en el Chile Open, el joven tenista nacional Bautista de la Peña (1.478° de la ATP) se fue a Estados Unidos para ganar experiencia.

El chileno está jugando las clasificaciones del M15 de Naples, que se disputa en canchas de arcilla, donde fue a buscar puntos para a sus 16 años escalar en el ranking mundial.

El Pulguita, hijo del argentino Horacio de la Peña, salió de la zona de confort de los torneos sudamericanos y se fue a probar suerte en Estados Unidos, donde ya logró una importante victoria.

De la Peña le gana a Ryan Haviland, el tenista más viejo del mundo

Bautista de la Peña quedó emparejado en la primera ronda de las clasificaciones del M15 de Naples ante el estadounidense Ryan Haviland, el tenista profesional más viejo del mundo.

Haviland tiene 45 años y es el jugador de mayor edad en el circuito ATP, puesto que actualmente se encuentra en el casillero 1.941° del mundo. Su mejor ranking fue 506° en 2004, cuando su rival en Naples aún ni nacía.

El triunfo de De la Peña en Naples.

Bautista de la Peña aprovechó su juventud y le ganó al experimentado norteamericano por 6-4 y 6-4, para clasificar a la segunda ronda de la qualy.

Ahora el chileno se verá las caras con otro jugador local, porque se medirá ante el estadounidense Gianluca Brunkow en Naples.