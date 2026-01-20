Es tendencia:
Tenis

Bautista de la Peña deja en silencio a los haters, gana y logra récord en la ATP

El joven tenista chileno logró un tremendo triunfo en el M15 de Santiago y sigue cosechando puntos para el escalafón mundial.

Por Carlos Silva Rojas

Bautista de la Peña sumó otro triunfo en el circuito mundial.
Una de las grandes promesa del tenis chileno se está transformando en realidad, porque Bautista de la Peña (1.565° de la ATP) una vez más demostró que tiene talento y logró un triunfazo.

El hijo de Horacio de la Peña, que ha sido muy criticado por los fanáticos del tenis por recibir constantes invitaciones a torneos, dio el golpe en el M25 de Santiago y venció al argentino Franco Ribero (1.064).

El Pulguita se hizo fuerte en la arcilla santiaguina y venció al transandino por parciales de 2-6, 6-3 y 6-0, para seguir creciendo en el escalafón mundial.

Récord de Bautista de la Peña en la ATP

La victoria de Bautista de la Peña no es cualquier cosa, porque le permite sumar su cuarto punto a nivel ATP y avanzar lugares en el ranking mundial, acercándose al Top 1.000.

Además, el triunfo le permite lograr un récord a nivel mundial en el circuito, puesto que se transforma el lunes 2 de febrero en el mejor jugador sudamericano nacido en 2009 en el ranking planetario.

Bautista de la Peña sigue sumando hitos a sus 16 años.

Bautista de la Peña ahora tendrá un duro desafío en el M25 de Santiago, donde se medirá con el francés Sean Cuenin (419°), el tercer sembrado del certamen chileno.

