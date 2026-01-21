El Australian Open está tomando forma y los mejores jugadores del mundo empiezan a avanzar, con la idea de meterse en la siempre anhelada segunda semana de competencia.

Uno de los jugadores apuntados a llegar a instancias decisivas es el español Alejandro Davidovich Fokina, número 14 del mundo, quien protagonizó una polémica situación.

El hispano sumó una trabajada victoria ante el estadounidense Reilly Opelka (63°), a quien venció por 6-3, 7-6 (7-3), 5-7, 4-6 y 6-4 en tres horas y 50 minutos de partido.

La polémica de Davidovich Fokina en Australia

Cuando el partido estaba muy caliente en el cuarto set el europeo reaccionó muy molesto, debido a provocaciones de parte público cercano a las primeras filas. Davidovich apuntó con el dedo a un sector de la hinchada y les recriminó, situación que generó la intervención del umpire, quien le pidió calma y advirtió a los fanáticos.

La frustración del tenista se produjo cuando sufrió una caída durante el partido, lo cual le generó un golpe en el tobillo. Según su punto de vista, esto generó la burla del público, que lejos de mostrar preocupación, aplaudió la situación.

Tras el partido, Alejandro Davidovich se descargó y realizó una declaración de alto calibre, apuntado a la reacción de los espectadores que estuvieron en su partido ante Opelka.

“Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada y que estuvieron dando por culo todo el partido. Nada más. A saber si habían apostado…”, dijo el español.

Davidovich Fokina ganó su partido pese a todo y ahora se medirá ante otro estadounidense, porque quedó emparejado con Tommy Paul (20°).