“Vender a un jugador por 2 millones de dólares cuando pagó lo mismo, es pésima gestión”. Así partió criticando Johnny Herrera la venta de Lucas Cepeda al Elche de España, tras confirmarse el traspaso desde Macul.

Es que Colo Colo y Blanco y Negro se llenaron de comentarios incluso de la hinchada alba por los montos de la operación. Con casi 200 mil dólares de ganancias entre compra y venta, el ídolo azul golpeó la mesa en TNT Sports.

“Por Cepeda ya había ofertas por mas lucas, hay mal manejo del club al no gestionar bien un negocio. Colo Colo está liquidando su patrimonio que son Cepeda y (Vicente) Pizarro, se está regalando“, dijo en Todos Somos Técnicos.

El ejemplo con que Johnny Herrera lapidó a Colo Colo

Johnny Herrera estuvo lejos de burlarse de Colo Colo y a modo de crítica le cantó sus verdades a Blanco y Negro por la venta de Lucas Cepeda. El panelista de TNT Sports criticó el bajo precio con que vendieron al jugador (US$2.2 millones).

“Hoy día hay una realidad de Colo Colo que está liquidando. Si le ofrecen 500 lucas por el cortapasto, lo van a vender, esa es la realidad de Colo Colo, tienen que tener caja y hoy no la tienen”, disparó.

Es más, el Samuráil repasó a los albos por el contraste entre el 2025 y esta temporada. Según su veredicto, en Macul hay “una pésima gestión, el año pasado tiraron la casa por la ventana y ahora están rematando lo que tienen”.

“Si yo tengo contrato, lo tengo que cumplir y no estar amurrado. Si yo firmé, debo atenerme a las consecuencias. Colo Colo debió subirle el sueldo”, cerró, criticando tanto a Cepeda como el club.