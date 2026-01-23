Xbox Game Pass continúa reforzando su catálogo durante enero y comienzos de febrero de 2026, con una nueva oleada de videojuegos que mezcla grandes estrenos, títulos aclamados y propuestas independientes, consolidando su apuesta por ofrecer variedad y estrenos de peso desde el primer día.

Entre los nombres más destacados aparecen Death Stranding Director’s Cut, Warhammer 40.000: Space Marine II y Resident Evil Village, además de nuevas experiencias en una lista que apunta tanto a jugadores de consola como de PC y nube.

Los juegos que ya están disponibles en Xbox Game Pass

Xbox confirmó que desde esta semana los usuarios de Game Pass ya pueden acceder a los siguientes títulos, disponibles en distintos planes del servicio.

Resident Evil Village (Nube, Consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass. La octava entrega principal de la saga Resident Evil lleva a los jugadores a una aterradora aldea europea, donde Ethan Winters debe sobrevivir frente a enemigos brutales y un misterio constante.

(Nube, Consola y PC) Disponible en Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass. La octava entrega principal de la saga Resident Evil lleva a los jugadores a una aterradora aldea europea, donde Ethan Winters debe sobrevivir frente a enemigos brutales y un misterio constante. MIO: Memories in Orbit (Nube, Portátil, PC y Xbox Series X|S) Disponible desde el primer día en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Un metroidvania artesanal protagonizado por Mio, un androide que explora un mundo en decadencia dominado por máquinas rebeldes y recuerdos perdidos.

Death Stranding Director's Cut (Nube, Portátil, PC y Xbox Series X|S) La versión definitiva del aclamado título de Hideo Kojima llega a Game Pass, permitiendo revivir la historia de Sam Porter Bridges en su misión por reconectar a la humanidad.

RoadCraft (PC) Un simulador de reconstrucción tras desastres naturales, con más de 40 vehículos y desafíos realistas en solitario o cooperativo.

Ninja Gaiden: Ragebound (Nube, PC y Xbox Series X|S) Una nueva entrega lateral de la histórica saga, desarrollada por el equipo detrás de Blasphemous, que promete acción intensa y dificultad elevada.

Próximos juegos que llegarán a Xbox Game Pass

La segunda quincena de enero y el inicio de febrero traerán algunos de los estrenos más esperados del año para el servicio de Microsoft.

The Talos Principle 2 – 27 de enero (PC y Xbox Series X|S) Una experiencia de puzzles en primera persona que profundiza en temas filosóficos y desafíos mentales cada vez más complejos.

Anno: Mutationem – 28 de enero (Nube, PC y Consola) Un RPG de acción cyberpunk que combina gráficos 2D y 3D en una historia personal ambientada en una megaciudad futurista.

Drop Duchy – 28 de enero (Nube, PC y Consola) Un híbrido rogue-lite que mezcla estrategia, construcción y combate usando mecánicas de caída de bloques.

MySims: Cozy Bundle – 29 de enero (PC) Una propuesta relajada y creativa con versiones retro de MySims y MySims Kingdom.

Warhammer 40.000: Space Marine II – 29 de enero (Nube, PC y Xbox Series X|S) Uno de los grandes bombazos del mes. Acción brutal en tercera persona donde los jugadores encarnan al Marine Espacial Demetrian Titus para enfrentar hordas tiránidas en campañas cooperativas, PvE y PvP.

Indika – 2 de febrero (Nube, PC y Xbox Series X|S) Una aventura narrativa ambientada en una Rusia alternativa del siglo XIX, con una historia oscura y surrealista protagonizada por una joven monja.

Final Fantasy II – 3 de febrero (Nube, PC y Xbox Series X|S) La versión remodelada en 2D del clásico RPG de Square Enix se suma al catálogo.

Los nuevos títulos que llegan a Game Pass de Xbox a finales de enero y principios de febrero. (Foto: Xbox)

Juegos que salen de Xbox Game Pass el 31 de enero

Como es habitual, algunos títulos abandonarán el servicio a fin de mes. Los usuarios podrán adquirirlos con hasta un 20% de descuento antes de su salida:

Shady Part of Me

Starbound

Lonely Mountains: Downhill

Paw Patrol World

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Orcs Must Die! Deathtrap

