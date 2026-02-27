Adrián Maravilla Martínez quedó con el tobillo muy inflamado y le entregó una mala noticia al cuerpo técnico de Racing Club justo cuando el atacante chileno Damián Pizarro volvió a estar disponible. De hecho, es casi un hecho que el ex Colo Colo será citado pronto.

El 3 de marzo, la Academia visitará al Atlético Tucumán y Pizarro podría tener su primera vez con la camiseta blanquiceleste. Justo en un momento en el que el goleador insigne que tiene el plantel racinguista está en duda por un fuerte esguine grado dos.

“No quiero decir ahora, quizá mañana sale otra cosa. Pero la otra vez, antes del partido con Independiente, jugó fracturado. Este partido también, tenía unas cargas, estuvimos hasta último momento. Quería jugar, quiere jugar todos los partidos”, describió Gustavo Costas sobre Adrián Martínez.

Damián Pizarro puede estar disponible en Racing Club.

Añadió que “él es un jugador especial, tienes que dejarlo que decida. Es un devoto a dios y cuando decían que estaba fracturado no sólo siguió jugando. Entrenaba todos los días”. Es decir, todavía es factible que Costas pueda tener a Maravilla Martínez ante el Decano. Pero no podrá estar un enganche que llegó cedido desde el Inter de Milán.

El tobillo de Adrián Martínez. (Captura Twitter).

Maravilla Martínez y Valentín Carboni hacen sufrir a Racing mientras Damián Pizarro está ok

Adrián Maravilla Martínez y su tobillo tienen a Racing Club en vilo, pero lo más grave fue otra lesión que dejó como una anécdota el retorno del atacante Damián Pizarro. Se trata de un jugador que pertenece a los registros del cuadro nerazzurro.

Valentín Carboni, quien estará varios meses de baja. La prensa trasandina reporta que el enganche de 20 años sufrió el corte del ligamento cruzado anterior y podrá volver a jugar recién entre seis y ocho meses más. Una baja que saca de la consideración para el Mundial a este joven que Lionel Scaloni seguía con atención.

Valentín Carboni en acción por el Genoa de Italia. (Simone Arveda/Getty Images).

Aunque no había tenido buenos partidos en los cinco duelos que suma en Racing Club ni tampoco en el Olympique de Marsella de Francia, donde jugó cuatro encuentros. Tanto en el Genoa como en el Monza, Carboni sí pudo sumar más continuidad. Habrá que ver si estas bajas ofensivas le abren espacio al chileno Pizarro.

Racing Club suma 8 puntos en siete partidos disputados por la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026.

En resumen:

Adrián Maravilla Martínez sufre un esguince grado dos en su tobillo y es duda.

El delantero Damián Pizarro está disponible para debutar ante Atlético Tucumán el 3 de marzo.

Valentín Carboni sufrió una rotura de ligamentos cruzados y será baja de seis a ocho meses.