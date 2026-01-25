Falta la firma, pero Damián Pizarro será jugador de Racing. El delantero formado en Colo Colo, equipo que rechazó su regreso en este mercado de fichajes, volverá a Sudamérica y jugará en el fútbol argentino.

El futuro del atacante era incierto después de la decisión del Cacique, que terminó eligiendo a Maximiliano Romero como su 9, y el término de su préstamo en Le Havre de Francia. En Udinese no parecía haber espacio para él y se veía obligado a buscar club.

La Academia apareció como interesada y, en las últimas horas, el mismo Gustavo Costas confirmó el fichaje de Damián Pizarro en Racing.

El entrenador habló sobre la llegada del delantero tras el debut (con derrota) de Racing en el torneo argentino. “Es un chico de 20 años. Un 9 muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta…“, relató.

Gustavo Costas y el fichaje de Damián Pizarro: “Era lo que Racing podía creer”

Gustavo Costas dejó claro que la llegada de Damián Pizarro se trata de una apuesta para Racing y que, por la situación financiera del club, era lo más alto que podían apuntar en la ventana veraniega.

“Es una carta que tienes que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él“, señaló el DT.

Dentro de los próximos días debería hacerse oficial la llegada del jugador a Racing. La Academia debutó en el torneo con una derrota contra Gimnasia y se enfoca en la siguiente fecha, donde enfrentará a Rosario Central de Vicente Pizarro el miércoles 28 de enero.