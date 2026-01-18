Luego de dos años, Universidad de Chile cambió a su entrenador, donde pasaron de un argentino como Gustavo Álvarez a otro como Francisco Meneghini. Aunque mucho antes de esto, Gustavo Costas pudo vestirse de azul.

Fue en el 2008 que el hoy estratega de Racing Club vino a nuestro país para entrevistarse con la dirigencia para optar al cargo, que finalmente quedó en manos del uruguayo Sergio Markarian. Lo curioso es que no fue la única ocasión.

En la conferencia de prensa previa al suspendido amistoso que la U iba a sostener con la “Academia”, se le preguntó directamente a Costas cuán cerca estuvo de ser el técnico de los laicos. Allí reconoció que aquella no fue la única vez en que lo contactaron.

ver también La vez que Gustavo Costas pudo llegar a U de Chile: la denuncia en una comida que lo mareó

¿Cuántas veces Costas pudo ser técnico de la U?

“Pude llegar a la U en tres o cuatro ocasiones. Me llamaron, pero nunca se pudo dar. Es algo que quedó pendiente”, expresó el estratega trasandino quien dirigió en nuestro país durante la temporada 2022, cuando se hizo cargo de Palestino.

En esa línea, Costas destacó un factor que lo relacionó de inmediato con el cuadro azul. “Para mí, la gente de la U es muy parecida a la de Racing. Aunque ganen o pierdan, o les vaya mal en el campeonato, alientan los 90 minutos”, puntualizó.

Los números del estratega en Chile

Si bien no aterrizó en el Romántico Viajero, Gustavo Costas dirigió en nuestro país durante la temporada 2022 con Palestino. Entre el Campeonato Nacional y Copa Chile, consiguió un 51.05 por ciento de rendimiento, en base a 13 victorias, 10 empates y nueve derrotas.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Costas dirigió en Chile a Palestino en 2022 (Photosport)

¿Cuándo jugarán los azules?

Tras la suspensión de su amistoso con Racing, Universidad de Chile jugará su único amistoso internacional este sábado 24 de enero cuando visite a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, desde las 23:00 horas.