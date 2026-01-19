Pronósticos Inter vs Arsenal: el invicto gunner pone a prueba la fortaleza nerazzurra

RedGol presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Inter vs Arsenal, por la fecha 7 de la UEFA Champions League 2025/26.

El formato de la fase de liga de la UEFA Champions League llegó para ofrecer enfrentamientos entre gigantes con mayor frecuencia, y una prueba de ello es el choque de este martes 20 de enero entre Inter y Arsenal, actuales líderes de la Serie A y la Premier League, respectivamente.

El conjunto nerazzurri suma 12 puntos en la competencia y se ubica en la sexta posición, por lo que necesita seguir acumulando unidades para no salir de la zona de clasificación directa a los octavos de final. El elenco gunner, por su parte, se juega el liderato y el invicto: es el único equipo que ganó sus seis partidos y apenas recibió un gol en el torneo.

En la antesala de este gran encuentro, nuestro analista presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Inter vs Arsenal

Total de goles: Más de 2.5 2.10 Anotará o conseguirá una asistencia: Gabriel Martinelli 3.25 Remates de Lautaro Martínez: Más de 2.5 1.72

Inter y Arsenal anticipan un duelo con goles

En cuatro de los últimos seis partidos de Inter en el Giuseppe Meazza, las estadísticas indicaron que se marcaron más de dos goles.

Arsenal ha repetido esta tendencia en sus presentaciones como visitante, ya que en cinco de sus siete encuentros más recientes fuera de casa también se registraron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 2.10 en bet365

El goleador de los Gunners en la Champions League: Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli ha sido la pieza clave de Mikel Arteta en los encuentros de Champions League. El delantero brasileño disputó cinco encuentros, marcó cinco goles y dio una asistencia, siendo el goleador del equipo.

Anotará o conseguirá una asistencia: Gabriel Martinelli – 3.25 en bet365

Lautaro guía a Inter: sus estadísticas ofensivas en el torneo

Lautaro Martínez suma cuatro goles en esta edición de la Champions League: marcó dos ante Slavia Praha, uno frente a Union Saint-Gilloise y otro contra Kairat. Además, en cada uno de los cinco partidos disputados realizó al menos tres remates. En total, ejecutó 20 disparos, de los cuales 10 fueron a puerta.

Remates de Lautaro Martínez: Más de 2.5 – 1.72 en bet365

La guía de remates a puerta en bet365 explica cómo funcionan estas apuestas y qué aspectos analizar antes de elegir. Este tipo de mercado resulta ideal para jugadores con alta participación ofensiva, como lo demostrado por Lautaro Martínez.

Cuotas en Inter vs Arsenal

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Inter vs Arsenal: últimos partidos