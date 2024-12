Si alguna vez te has preguntado si es que bet365 da la opción de apostar en los bet365 remates a puerta, la respuesta es sí. Realizando apuestas en los bet365 remates a puerta puedes generar ganancias en este operador de apuestas deportivas en Chile sin importar cuál sea el resultado del partido en el que estás apostando.

No cabe duda de que bet365 posee una colección de mercados que es impresionantemente variada, y es que una de las grandes ventajas que posee bet365 como operador de apuestas deportivas es la oportunidad que le brinda a los usuarios de realizar apuestas en casi cualquier estadística que sea contable.

Una de estas opciones, y es la que revisamos a continuación, es la posibilidad de realizar apuestas en los bet365 remates a puerta.

¿Qué son los remates a puerta en bet365 y cómo funcionan?

Primero, debemos comenzar por definir qué es lo que el operador entiende por bet365 remates a puerta. Esto va de la mano con la concepción estadística del término, y un remate a puerta se define como cualquier disparo que vaya en dirección al arco, independiente si acaba en gol o si termina siendo rechazado por el arquero. Cabe destacar que un disparo en el palo no es considerado entre los bet365 remates a puerta.

No es necesario que sea un disparo con el pie, también es válido si se realiza con cualquier otra parte del cuerpo como cabeza o pecho. Lógicamente cuantas más veces se dispare a puerta, más probable es que se marque gol. Sin embargo, lo que no implica es que el equipo que realiza más bet365 remates a puerta es el que siempre acaba ganando. A veces hay partidos que se ganan con un solo remate, mientras que el contrario ha realizado 14.

Cabe destacar que para los efectos prácticos de esta estadística, los bet365 remates a puerta no consideran desde donde se efectúa el remate. Puede ser frente al portero o desde el centro del campo. Tener en consideración si un equipo permite muchos bet365 remates a puerta puede ser un indicador de una mala defensa, lo que podría abrir la puerta para, quizás, una mala defensa o una posibilidad de que sea un partido con muchos goles.

Por último, cabe destacar que esta apuesta, si bien está enfocada en el fútbol, también puede realizarse en otros deportes. Pueden que existan algunos matices entre disciplinas, pero una apuesta de bet365 remates a puerta también puede encontrarse en otros deportes como el hockey sobre hielo, el futsal o incluso el balonmano.

¿Cómo realizar una apuesta de remates a puerta en bet365?

Antes de ver cómo apostar y sacarle el mayor provecho posible a los bet365 remates a puerta, lo primero que se debe hacer es crear una cuenta en bet365. Después de todo, se trata de una de las casas de apuestas mejor posicionadas no sólo en Chile, sino que en el mundo entero. Cuenta con una gran cantidad de mercados, entre ellos este de bet365 remates a puerta, aunque las posibilidades en bet365 pueden ser casi infinitas debido a la función que posee el operador de crear apuestas.

Crear una cuenta en bet365 es un proceso sencillo y rápido. La siguiente guía sirve para conocer los pasos que hay que seguir para el registro:

Entra en bet365 desde tu navegador preferido.

Haz clic en el botón de registro ubicado en la parte superior derecha del sitio web.

Completa toda la información requerida en el formulario.

Si así lo deseas, puedes añadir el código bonus bet365 en el apartado correspondiente.

Confirma el registro y listo. Ya puedes realizar tus apuestas favoritas en bet365.

Paso a paso para hacer un remate a puerta en bet365:

Completa el proceso de registro en bet365 siguiendo los pasos indicados anteriormente.

Realiza un primer depósito en tu cuenta de bet365 con el método de pago que más te acomode.

Escoge uno de los mercados disponibles. Entra en la sección de deportes y dentro de ella en la de fútbol, aunque también puede ser otro deporte como hockey sobre hielo o futsal.

Selecciona el partido en el que querés colocar la apuesta y una cuota. Recuerde que las cuotas cambian constantemente.

Pulsa sobre la selección que escojas, lo que llevará a la creación de un boleto.

Define el monto a apostar. El operador calcular de forma automática las ganancias que puedes obtener en caso de acertar la apuesta.

Acepta la apuesta y espera que la misma se determine. Cabe destacar que una vez puesta en juego es posible usar algunas herramientas como es el cierre de apuesta.

Esta pequeña guía de pasos se aplica a apuestas prepartido, pero también a los mercados en vivo. En el segundo caso es un poco más complejo porque tendrás que tomar decisiones en un corto espacio de tiempo, ya que la situación cambia constantemente.

Consejos para apostar en remates a puerta en bet365

Apostar a los bet365 remates a puerta no es tan sencillo como suena, ya que el trámite del partido es lo que acabará definiendo el resultado de la apuesta. Es conveniente seguir una línea de acción en todos los tipos de apuestas que realices, ya sea en bet365 o en otro operador, y en este tipo de apuesta no hay ninguna excepción.

A continuación, te dejamos algunos secretos que pueden servir como una guía práctica para poder aprovechar de la mejor manera las posibilidades de apuesta en los bet365 remates a puerta.

Apuesta solo a lo que conoces

Si bien bet365 ofrece una de las variedades de mercado más amplias de todo el mundo, eso no significa que debes apostar en todas las ligas. La mejor estrategia para apostar en los bet365 remates a puerta es apostar sólo en ligas que conozcas.

Olvida las cuotas bajas

Se cree falsamente que cuanto más baja es una cuota más segura es. Lo cierto es que en las apuestas nada es seguro, solamente más probable. Pero, esa probabilidad siempre está sujeta a ciertos parámetros y pueden darse muchas circunstancias. Las cuotas cambian constantemente. Es por ello que es preferible apostar pequeñas cantidades, pero a una cuota algo más alta que hayas estudiado previamente. Las teorías dicen que no podés apostar más del 10% del dinero total.

Recopila información de los partidos

En el momento actual de la tecnología y los medios, no existen excusas para no saber de alguna liga o equipo en general. Siempre es necesario realizar algún tipo de investigación previa antes de apostar, y en el apartado de los bet365 remates a puerta, esto no es una excepción. Conocer las tendencias de cada equipo puede ser clave para encontrar valor en una apuesta específica.

Gestiona tu bankroll

La mejor forma de gestionar el bankroll al momento de realizar apuestas es llevar un registro de todos los resultados, así como también un registro detallado de los montos apostados. Sólo así podrás darte cuenta de las estrategias que sí funcionan, y las que no.

Preguntas frecuentes