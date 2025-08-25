El nombre de Damián Pizarro ha estado en debate en los últimos días por su nominación a la lista provisional de Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20 de septiembre próximo.

Sin embargo, por lo pronto tiene un problema aún más mayúsculo en su paso por Europa: definir su futuro. Hoy, en el Udinese ha encontrado pocas chances junto a Alexis Sánchez.

De hecho, en las últimas semanas ha estado en los entrenamientos y partidos de preparación, al igual que en amistosas reuniones con su agente de representación, Fernando Felicevich.

Damián Pizarro se adelanta a Alexis Sánchez y parte a un decano del fútbol europeo

Pero todo indica que el futuro de Damián Pizarro en el Udinese tendría sus horas e incluso minutos contados. Desde el Viejo Continente avisan a Chile que tiene todo listo para partir de Italia.

Así, el exjugador de Colo Colo arma sus maletas para partir a otra poderosa liga de Europa, en la búsqueda de una oportunidad como también continuidad, y así relucir el alto precio por el que pagó su actual club por él.

El diario Paris Normandie, de Francia, anunció en las últimas horas que un club de la Ligue 1 tiene todo listo para ficharlo. Se trata de Le Havre Athletic Club, de la Alta Normandía, un decano del fútbol francés.

En su nota, el matutino señala que Pizarro será el décimo fichaje del club de cara a la nueva temporada, e incluso ya estuvo presente en el estadio donde ofician de local, en la derrota ante Lens por 2-1 el pasado domingo.

La publicación francesa que pone a Damián Pizarro en la Ligue 1. Foto: Paris Normandie.

Nacido originalmente como club de rugby en 1884, la rama de fútbol de Le Havre se crea 10 años después, disputando la máxima categoría del fútbol francés, y que es conocido como Les Ciel et Marine o el cielo y el mar.

“Dos breves apariciones en la Serie A”

“Aunque el lunes faltaban algunos detalles para formalizar la llegada del internacional chileno de 20 años”, es lo que detalla Paris Normandie de la operación del Le Havre con Udinese por Damián Pizarro.

Junto con destacar su paso “por el legendario club chileno Colo Colo”, también señalaron su mal presente en Italia donde “solo jugó dos partidos”, y que su llegada a Francia será “para ganar experiencia. Una oportunidad para que el HAC hiciera una nueva apuesta”, cierran.

El diario francés destaca su paso por Colo Colo como también su mal presente en Udinese. Foto: Paris Normandie.

