El futuro de Damián Pizarro es todo un misterio y más luego del duro golpe que recibió este domingo. El delantero sigue sin poder sumar minutos en Francia y ya no sabe qué hacer para que Colo Colo lo vaya a buscar.

El atacante, que se fuera al Udinese en 2024 pero no fuera considerado por Kosta Runjaic y trata de relanzar su carrera en Le Havre, vive un duro presente al no estar viendo acción. Esto, luego de un duro palo de parte de su entrenador.

Las cosas han comenzado a generar interés en el Estadio Monumenal, donde esperan sacar a Salomón Rodríguez para comenzar a buscar un 9. Días atrás se conoció que ambas partes ya están conversando y el terrible cierre de año podría acelerar las cosas.

Damián Pizarro termina totalmente cortado el 2025 y Colo Colo mira atento

El momento que atraviesa Damián Pizarro en Europa está muy lejos de ser el que los hinchas imaginaban. El delantero, quizás el 9 más prometedor del fútbol chileno, se fue tras destacar en Colo Colo pero ha cerrado el 2025 cortado por su técnico.

Damián Pizarro no fue ni citado al último partido del año del Le Havre y ruega por volver a Colo Colo. Foto: Getty Images.

Este domingo el Le Havre enfrenta al Amiens SC por la Copa de Francia, un torneo en el que generalmente ven acción aquellos que no lo han hecho en la Ligue 1. Muchos pensaban en que este sería el partido de revancha del atacante, pero eso no ocurrió.

Publicidad

Publicidad

En el último partido del 2025, el técnico Didier Digard decidió mantener a Damián Pizarro no sólo fuera de la cancha, sino que hasta de la banca. El chileno no fue ni citado al encuentro, ya que su DT optó por Kyeremeh, Mambimbi, Obougou, Quetant y Soumaré.

ver también “Cuando se dio, no dude”: Brayan Cortés se despide de Peñarol ninguneando a Colo Colo

Esto sepulta a un jugador que ya no sabe qué más hacer para ganarse un lugar. Días atrás se supo que el delantero tuvo una conversación con Colo Colo para ver la posibilidad de un regreso en 2026, algo que ven con buenos ojos.

Sin embargo, para que esto ocurra en el Estadio Monumental deben solucionar otro cacho. Salomón Rodríguez sigue sin encontrar club para partir y complica cualquier chance de buscar un 9. Si el uruguayo no parte, las cosas se caerán por completo y el apodado Haaland de Macul deberá definir su futuro con los dueños de su pase, el Udinese.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro lo está pasando muy mal en Le Havre y en Colo Colo están mirando atentamente su situación. El delantero quiere volver para recuperar su mejor versión y así tener su revancha.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro terminó cortado en Francia y ruega para volver a Colo Colo, donde logró disputar un total de 58 partidos oficiales. En ellos anotó 12 goles y dio 8 asistencias en los 3.565 minutos que acumuló dentro del terreno de juego.