Brayan Cortés está viviendo días claves para saber lo que pasará con su futuro. El arquero regresó a Colo Colo luego de su aventura en Uruguay y en las últimas horas aprovechó para despedirse formalmente de Peñarol.

El guardameta, que partiera a mitad de temporada al Manya para coronarse campeón del fútbol charrúa, finalmente no fue renovado y debe retornar al Estadio Monumental. Y si bien todavía mantiene vínculo con el Cacique, hace todo lo posible para volver a armar las maletas.

Mientras la dirigencia de Blanco y Negro le busca un nuevo destino, con México como el más cercano, el portero aprovechó para despedirse del cuadro uruguayo. Eso sí, dejando en claro que al Eterno Campeón lo tiene al fondo de la lista de prioridades.

Brayan Cortés le dice adiós a Peñarol con un palito a Colo Colo

El futuro de Brayan Cortés no estará en Peñarol y todo indica de que tampoco en Colo Colo. El Indio busca un nuevo destino pero mientras tanto aprovecha para despedirse del club que lo recibió en los últimos meses.

Brayan Cortés se despidió de Peñarol y define su futuro en Colo Colo. Foto: Photosport.

A través de su cuenta de Instagram, el portero dejó un sentido mensaje para los hinchas del Manya, dejando en evidencia que quería puro salir del Estadio Monumental. “Querido pueblo Carbonero, hoy quiero despedirme de todos ustedes. Cuando se dio la oportunidad de vestir estos colores no dude un segundo. La historia de este club, la gente y la hinchada, me motivó a dejar de lado muchas cosas con tal de vestir el escudo mas grande del Uruguay“.

En esa misma línea, Brayan Cortés señaló que “fue una experiencia inolvidable, si bien no terminó cómo pretendíamos, levantar un Copa Uruguay y un torneo Clausura es un orgulloso para mí. Luchamos en conjunto contra todo y todos“.

“Aún así quedamos al debe, pero en mi corazón llevaré hermosos recuerdos y una experiencia que me enriqueció en lo deportivo y en lo personal. Puedo decir que salir al Campeón del Siglo y ver un estadio lleno cantando y alentando sin parar. Quedará en los mejores recuerdos que el fútbol me ha entregado“, añadió.

Brayan Cortés aprovechó para dedicarle palabras a los trabajadores del club. “Gracias a Diego y su cuerpo técnico por confiar en mí, gracias a los dirigentes, compañeros, utileros, funcionarios y a la gente que día a día trabajo por nosotros en los aromos“.

Finalmente, el guardameta enfatizó en que el Manya es el equipo más importante de Uruguay. “Un abrazo enorme al país de Peñarol. Peñarol es así, el orgullo de todo un país“.

Brayan Cortés cierra su etapa en el fútbol uruguayo y comienza a pensar en lo que viene en su carrera. El Indio quiere salir otra vez de Colo Colo y mira al Puebla de México como un posible destino.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Peñarol?

Brayan Cortés se despide de Peñarol luego de haber disputado un total de 21 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 18 goles en los 1.950 minutos que estuvo bajo los tres palos del Manya.

