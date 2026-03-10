Ya lo adelantaba su propio entrenador en el Midtjylland. El estratega Mike Tullberg enfatizó que el futuro del delantero chileno Darío Osorio seguirá en Europa, pero en una institución del primer orden de aquel continente.

“Por supuesto que cambiará de club en algún momento. Puede hacer de todo en la cancha. Quizás debe ser un poco más peligroso en ataque y marcar más goles, pero como ya demostró que también puede defender, será interesante para muchos clubes de un nivel muy alto“, expresó el estratega.

A poco más de 48 horas de esta declaración, desde Inglaterra apareció el nombre de Osorio en la palestra. Es que según el medio partidario Daily Arsenal, que cubre la actualidad de los Gunners, el chileno podría recalar en el cuadro de Londres.

Dos gigantes de Premier League se pelean por Osorio

“Se espera ampliamente que el internacional chileno de 22 años, que actualmente juega en el FC Midtjylland, se marche este verano“, indicó la publicación, quien agrega que los capitalinos no son los únicos que quieren al ex Universidad de Chile.

“Tanto el Arsenal como el Liverpool han sido mencionados como pretendientes interesados ​​después de seguir de cerca al extremo”, agrega el medio inglés sobre los equipos de la Premier League que vienen por Darío Osorio para el verano europeo.

Los números del chileno en esta temporada

En su tercera campaña con la camiseta del Midtjylland, entre Superliga Danesa, Copa de Dinamarca y Europa League, Darío Osorio suma 2.450 minutos en 38 juegos, en los que registra seis goles y 10 asistencias.

