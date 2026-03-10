Y ya no hay vuelta atrás. El ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini en Universidad de Chile terminó tan rápido como empezó y, con tan solo con 6 fechas disputadas, el directorio de Azul Azul decidió que no siga al mando del banquillo.

La Tercera reveló que la relación contractual de Paqui con el club llegó a su fin. 6 fechas, 1 derrota, 1 triunfo y 4 empates fue el triste récord que acumuló Meneghini en la escuadra, a esto se suma la eliminación contra Palestino por Copa Sudamericana, donde solo por no clasificar U de Chile dejó de recibir US $ 900 mil, que da el ingreso a ese campeonato.

Según la cláusula, Universidad de Chile podía despedir a Paqui antes de julio, con el previo pago de tres salarios, $159 millones.

Hinchas reaccionan al despido de Paqui

El técnico llegó desde O’Higgins este año para tomar el banquillo azul. Sin embargo, desde la primera fecha no logró convencer a los hinchas debido a los discretos resultados que tienen a la U actualmente en el puesto número 12 de la tabla de posiciones

Ante esto, los hinchas rápidamente perdieron la paciencia y pedían la salida del técnico, buscando urgentemente un cambio de dirección. Por lo mismo, tras conocerse la noticia de su salida, los seguidores azules no tardaron en reaccionar en redes.

A pesar de que algunos celebran, otros hinchas sienten que fue apresurado. “No le dieron tiempo a su proceso”, escribió un usuario, por el contrario otro agrega: “No tenía nada que hacer en la U”.

