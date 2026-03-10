Terminó el ciclo. Francisco Meneghini dejó de ser el técnico de la Universidad de Chile, tras el magro empate en casa ante la U de Concepción. Si bien desde Azul Azul siguen sin dar el veredicto oficial, la salida de Paqui es un hecho confirmado por múltiples voces.

Se acaba uno de los períodos más nefastos de la Universidad de Chile. El equipo nunca entendió la forma en la que el técnico argentino quiso entender el juego. Es por eso que muchos celebran que se vaya.

Pero, más allá de su 33,3% de rendimiento, hay otra cifra que tiene que ser considerada a la hora de evaluar lo que pasó con Paqui Meneghini en la U de Chile. Tiene que ver con los minutos en los que el Bulla fue ganando durante su mandato.

Otra paupérrima estadística de Meneghini

Universidad de Chile no obtuvo más que un triunfo en los siete partidos en los que fue dirigida por Francisco Meneghini. Un rendimiento más que oscuro si se tiene, además, en consideración que en casa siguen sin victorias por la Liga de Primera 2026.

Pero, no es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar al técnico. Otra mancha imposible de borrar es el tiempo que la Universidad de Chile fue ganando partidos durante la era Paqui. De 630 minutos, el conjunto azul sólo llevó ventaja en 72, lo que representa un porcentaje muy bajo (11%) del total.

Esta estadística no solamente demuestra que el proceso del argentino estaba más que caduco, sino que da cuenta de que los resultados no eran meras casualidades y que casi siempre se partía remando de atrás.

En resumen…

Francisco Meneghini finalizó su ciclo como director técnico de la Universidad de Chile.

El entrenador argentino registró un rendimiento estadístico del 33,3% durante su mandato en el club.

La Universidad de Chile solo estuvo en ventaja durante 72 minutos de los 630 disputados.