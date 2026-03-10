ver también Se acabó el proceso: Paqui Meneghini deja de ser el técnico de U de Chile

Universidad de Chile comenzará el proceso de buscar a su nuevo entrenador, una vez que se concretó la salida de Francisco Meneghini al mando de los azules con una mala campaña en la Liga de Primera y la Copa Sudamericana.

Si bien se habla de un acuerdo de tres meses de sueldo para el entrenador argentino, hay que ver con cuánto dinero queda la U para iniciar un nuevo proceso al mando de otro entrenador.

Por lo mismo, los históricos azules dan ideas de técnicos chilenos que pueden rendir y que conocen muy bien la situación: “Está Ronald Fuentes y el mismo Mario Salas, son entrenadores buenos”.

Una opinión de César Vaccia en conversación con Redgol que marca el camino que debe seguir la U en su proceso de reemplazar a Paqui de una manera rápida y con conocimiento del fútbol chileno.

Algo donde también se suma Cristián Castañeda: “El problema es ahora quién llega? Soy nacionalista, pero que le den lo mismo que a Paqui, gente que sea identificada con la U. Claro, Ronald Fuentes puede ser, prefiero eso que ir a buscar. Pero que le traigan buenos jugadores, porque trajeron tres delanteros y están todos afuera”.

La sorpresa: Ivo Basay a la U

El histórico César Vaccia puso sobre la mesa el nombre de un entrenador que es identificado con Colo Colo, pero que sabe que podría enderezar a la U tras un mal arranque de temporada.

“Está Ivo Basay, es un técnico que me encanta, lo conocí en la selección chilena y es un muy buen entrenador, con carácter, clarito, ve bien el futbol es exigente”, destacó el técnico bicampeón con la U.

Por ahora, desde la dirigencia no han confirmado el camino que van a buscar, pero sí entienden que debe ser un nombre que conozca bien a la U y el fútbol chileno para que sea su gran objetivo.

