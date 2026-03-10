Celebraron su juego de pie, su carisma y sus reflejos. La llegada de Antonin Kinsky a Tottenham Hotspur se hizo en medio de ovacione por el rendimiento del portero checo. Nada hacia presagiar lo que vendría.

Llegó la temporada 2024-2025 al club de Londres. No obstante, no tuvo muchas chances de jugar, por lo que su promesa de ser el futuro del arco checo quedó en punto suspensivo. Pero, las esperanzas eran mayores y ya lo tildaban como el nuevo Petr Cech.

Para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, Kinsky tuvo su oportunidad. Atajó como titular para el Tottenham, en el duelo ante el Atlético Madrid jugado en el Riyadh Air Metropolitano. Las cosas no se resolvieron a su favor.

Inédito y asombroso cambio

Apenas iban 17 minutos de juego cuando el técnico del Tottenham, Igor Tudor, decidió hacer una movida inédita en el fútbol. Sacó a Kinsky y en su lugar puso al regular portero italiano Guglielmo Vicario.

¿Por qué? Resulta que el Tottenham ya lo perdía por 3-0 con dos errores tremendos de Kinsky, al jugar con los pies. Esto hizo que el técnico croata perdiera la paciencia y, simplemente, lo sacó.

Para su tranquilidad, si a los 17 se sentó en la banca, a los 22 el Atlético Madrid puso el 4-0 a su favor, con Vicario en el arco. Pese a ello, los errores del “nuevo Petr Cech” dieron la vuelta al mundo y la noche de pesadilla del arquero checo es furor en redes sociales.

El horrible error de Kinsky en el gol de Julián Álvarez | Getty Images

Atlético Madrid vs Tottenham

Con 75 minutos jugados, el Atlético Madrid le está dando un verdadero batacazo al Tottenham. El cuadro español le gana por 5-1, con goles de Marcos Llorente (6′), Antoine Griezmann (14′), un doblete de Julián Álvarez (15′ y 55′) y un tanto de Robin Le Normand (22′).

