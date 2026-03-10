Este martes arrancaron los octavos de final de la UEFA Champions League y lo hicieron con sorpresas. Si bien hubo dos aplastantes goleadas, lo que más llamó la atención de la jornada fueron las complicaciones que sufrieron el Liverpool y el Barcelona.

Los Reds cayeron en su visita a Turquía y quedaron con un pie afuera del certamen europeo. Una situación en la que casi terminan los Culés, quienes salvaron un empate en la última jugada del partido y evitaron un duro revés antes de definir la llave.

Aunque los que pusieron goles fueron el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid. Bávaros y Colchoneros sacaron a pasear a sus rivales, quedando a nada de timbrar los boletos rumbo a los cuartos de final del torneo.

La UEFA Champions League comenzó su ronda de octavos de final este martes con cuatro verdaderos partidazos. Eso sí, sólo dos clubes pudieron tomar una ventaja importante, mientras dos grandes quedaron con mucha tarea por delante si quieren avanzar.

Mientras Barcelona y Liverpool se complicaban, Atlético de Madrid sacó a pasear al Tottenham en Champions. Foto: Getty Images.

El primer partido de la jornada, Galatasaray le ganó a Liverpool 1 a 0 en Turquía y dio el primer golpe en una llave que respondió a las expectativas. Con un gol tempranero de Mario Lemina en los 7′ con un cabezazo frente al arco, los turcos pudieron dar un paso clave por la clasificación.

Más tarde en Italia llegaría el primero de los dos bailes. Bayern Múnich aplastó 1 a 6 al Atalanta, un resultado que les deja casi listo su lugar en cuartos. Josip Stanisic (12′), Serge Gnabry (25′), Nicolas Jackson (52′), Jamal Musiala (67′) y doblete de Michael Olise (22′ y 64′) anotaron para la visita, mientras que Mario Pasalic marcó el descuento en el final.

A la misma hora, pero en España, el Atlético de Madrid animaba otra goleada. Los Colchoneros vencieron por 5 a 2 al Tottenham gracias a los tantos de Marcos Llorente (6′), Antoine Griezmann (14′), Robin Le Normand (22′) y doblete de Julián Álvarez (15′ y 55′). En los Spurs, Pedro Porro (26′) y Dominic Solanke (76′) anotaron los del honor pensando en los 90 que quedan en Inglaterra.

Finalmente está el Barcelona, que estuvo a segundos de sufrir una derrota ante Newcastle. Tras el gol de Harvey Barnes en los 86′, los Culés se salvaron con un penal en el último minuto que Lamine Yamal cambió por el 1 a 1 que les permite llevar vivos a la vuelta en España.

De esta forma, Bayern Múnich y Atlético de Madrid logran tomar ventaja en los octavos de final de la UEFA Champions League. Liverpool y Barcelona tendrán que ajustar detalles si es que quieren seguir con opciones de entrar a la ronda de los ocho mejores de Europa.

¿Cuándo y a qué hora son las vueltas por los octavos de final de la UEFA Champions League?

Tras la ida, los ocho que hoy vieron acción se preparan para las vueltas de los octavos de final de la UEFA Champions League. Barcelona y Newcastle abrirán la jornada del miércoles 18 de marzo desde las 14:45 horas, para luego dar paso a los cruces de Tottenham contra Atlético de Madrid, Liverpool ante Galatasaray y Bayern Múnich frente a Atalanta. Todos a partir de las 17:00 horas.

