Esta semana regresa la acción en Champions League. Este martes y miércoles se disputarán los esperados octavos de final, instancia que tendrá como gran atractivo el duelo entre Real Madrid y Manchester City.

El pasado 25 de febrero se cerró la fase de playoffs, lo que terminó por completar el cuadro de los 16 mejores equipos del continente. Tras un par de semanas de intensa actividad, el torneo entra ahora en su etapa más decisiva, donde cada llave es de eliminación directa y comenzará la lucha por levantar la “Orejona”.

Así se jugarán los octavos de la Champions League

Entre los últimos equipos en asegurar su lugar en esta ronda aparecen Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Newcastle United, Bayer Leverkusen, además de Real Madrid, Atalanta, Galatasaray y Paris Saint-Germain, quienes lograron imponerse en sus respectivas llaves de repechaje para seguir con vida en el certamen.

Ahora, en los octavos de final, estos clubes tendrán que enfrentar a los equipos que avanzaron directamente gracias a su posición en la fase de liga: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City.

Con el cuadro ya completamente definido, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City aparece nuevamente como el plato fuerte de la ronda, reeditando una de las rivalidades más intensas y repetidas de las últimas temporadas en la Champions.

Programación octavos de final de Champions League

Martes 10 de marzo

Hora Partido Estadio 14:45 Galatasaray vs. Liverpool RAMS Park 17:00 Atlético de Madrid vs. Tottenham Estadio Riyadh Air Metropolitano 17:00 Newcastle vs. Barcelona St. James’ Park 17:00 Atalanta vs. Bayern Múnich New Balance Arena

Miércoles 11 de marzo