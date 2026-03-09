Es tendencia:
Champions League

Real Madrid vs. Manchester City y más: así se jugarán los octavos de la Champions League

Después de dos semanas de competencia, el certamen entra en su fase decisiva, donde se buscará al nuevo dueño de la “Orejona”.

Por Franccesca Arnechino

Duelo de gigantes en Champions: Real Madrid y Manchester City encabezan los octavos.
Esta semana regresa la acción en Champions League. Este martes y miércoles se disputarán los esperados octavos de final, instancia que tendrá como gran atractivo el duelo entre Real Madrid y Manchester City.

El pasado 25 de febrero se cerró la fase de playoffs, lo que terminó por completar el cuadro de los 16 mejores equipos del continente. Tras un par de semanas de intensa actividad, el torneo entra ahora en su etapa más decisiva, donde cada llave es de eliminación directa y comenzará la lucha por levantar la “Orejona”.

Así se jugarán los octavos de la Champions League

Entre los últimos equipos en asegurar su lugar en esta ronda aparecen Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Newcastle United, Bayer Leverkusen, además de Real Madrid, Atalanta, Galatasaray y Paris Saint-Germain, quienes lograron imponerse en sus respectivas llaves de repechaje para seguir con vida en el certamen.

Ahora, en los octavos de final, estos clubes tendrán que enfrentar a los equipos que avanzaron directamente gracias a su posición en la fase de liga: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City.

Con el cuadro ya completamente definido, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City aparece nuevamente como el plato fuerte de la ronda, reeditando una de las rivalidades más intensas y repetidas de las últimas temporadas en la Champions.

Rodrygo y emotivo lamento tras confirmar que se pierde el Mundial por grave lesión

Rodrygo y emotivo lamento tras confirmar que se pierde el Mundial por grave lesión

Programación octavos de final de Champions League

Martes 10 de marzo

Hora Partido Estadio
14:45 Galatasaray vs. Liverpool RAMS Park
17:00 Atlético de Madrid vs. Tottenham Estadio Riyadh Air Metropolitano
17:00 Newcastle vs. Barcelona St. James’ Park
17:00 Atalanta vs. Bayern Múnich New Balance Arena
Miércoles 11 de marzo

Hora Partido Estadio
14:45 Bayer Leverkusen vs. Arsenal BayArena
17:00 Real Madrid vs. Manchester City Estadio Santiago Bernabéu
17:00 Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa Aspmyra Stadion
17:00 Paris Saint-Germain vs. Chelsea Parque de los Príncipes
