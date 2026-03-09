Partido de lunes. Universidad de Chile recibe al elenco universitario penquista, la U de Conce, en el Estadio Nacional. El cuadro de Paqui Meneghini se juega un poco más que la estadía del técnico.

La U de Chile está en los últimos puestos de la Liga de Primera 2026. Solamente un triunfo, ante Colo Colo, en todo lo que va de temporada. Las alarmas están prendidas y la necesidad de una victoria es perentoria.

Apremiante, también, para Paqui Meneghini, que cuelga de la banca azul. El DT nacido al alero de Marcelo Bielsa parece no lograr una conexión estrecha con el plantel azul y una derrota ante la Universidad de Concepción podría cimentar su camino hacia la salida del CDA.

La U se juega un poco más que tres puntos ante la U de Conce | Photosport

