Universidad de Chile vs Universidad de Concepción: sigue EN VIVO el MINUTO A MINUTO

El cuadro azul pelea por salir de los últimos lugares. Ante el Campanil, Paqui Meneghini también se juega mucho.

Por Jose Arias

La U quiere salir de su delicada situación.
Partido de lunes. Universidad de Chile recibe al elenco universitario penquista, la U de Conce, en el Estadio Nacional. El cuadro de Paqui Meneghini se juega un poco más que la estadía del técnico.

La U de Chile está en los últimos puestos de la Liga de Primera 2026. Solamente un triunfo, ante Colo Colo, en todo lo que va de temporada. Las alarmas están prendidas y la necesidad de una victoria es perentoria.

Apremiante, también, para Paqui Meneghini, que cuelga de la banca azul. El DT nacido al alero de Marcelo Bielsa parece no lograr una conexión estrecha con el plantel azul y una derrota ante la Universidad de Concepción podría cimentar su camino hacia la salida del CDA.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Los 11 de la U de Conce

La oncena inicial de la U

No jugará hoy por la U

Juan Martín Lucero es baja en el elenco de Paqui Meneghini, quien probablemente supla su ausencia con Maximiliano Guerrero. Octavio Rivero tiene una sinovitis que lo mantiene al margen de las citaciones.

Por otro lado, Bianneider Tamayo tampoco podrá estar, luego de las molestias con las que salió en el último duelo del Romántico Viajero.

Ya le buscan remplazante a Meneghini...

Si bien mucho se ha hablado de la salida anticipada de Francisco Meneghini de la escuadra azul, hace unos días asomó el nombre de su remplazante. César Vaccia parecía ser ele elegido por Azul Azul, en caso de un fracaso de Paqui. Sin embargo, el propio Vaccia bajó su candidatura.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Mientras la Universidad de Chile viene de ganar el Superclásico en la Liga de Primera y de quedar eliminado de Copa Sudamericana, el Campanil venció a su archirrival de la Octava (Deportes Concepción), empató con La Serena y, luego, cayó estrepitosamente ante Everton por 3-0 en el Ester Roa.

¿A qué hora comienza?

Universidad de Chile recibe a la U de Conce en el Estadio Nacional. El duelo está programado para las 20.00 horas de este lunes 9 de marzo.

Bienvenid@s Redgoler@s

1, 2, 3, probando...
Universidad de Chile enfrenta al otro elenco universitario, el Campanil, en medio de una situación apremiante. No solamente la necesidad de puntos parece ser un tema entre los azules, sino también la continuidad de Francisco Meneghini.

Para seguir los pormenores de este partido de lunes, puedes seguirnos en RedGol. Tendrás el minuto a minuto de la previa, las acciones del encuentro y más. No te pierdas la mejor información sobre el trascendental encuentro para la U.

