Palestino pasó de estar muy complicado a sumar triunfos importantes en solo una semana. Sebastián Pérez habló del lindo presente que atraviesan tras días complejos.

El Tino-Tino vivió cambio de entrenador en este 2026, con la salida de Lucas Bovaglio y la llegada de Cristián “La Nona” Muñoz. Esta modificación no trajo resultados inmediatos y el inicio de temporada fue difícil, pero poco a poco van agarrando vuelo.

Sebastián Pérez está feliz

Palestino arrancó la temporada con cuatro partidos sin ganar, lo que de manera lógica trajo cuestionamientos sobre La Nona. Sin embargo, en casi una semana consiguieron tres triunfos consecutivos, incluyendo la eliminación a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

“Contento, tuvimos 8 días en que nos jugamos gran parte del campeonato, saliendo del fondo de la tabla, era una posición incómoda. Es un aliciente el partido contra la U, lo jugamos de buena manera y esta es una merecida victoria”, indicó Sebastián Pérez a Radio ADN. En el último fin de semana también derrotaron a Cobresal por 4-2.

ver también Palestino: el equipo más “bipolar” de la Liga de Primera

“Hemos ido de menos a más, encontrando la forma que quiere el profe, más confianza en el equipo a la hora de jugar como él quiere. Cada victoria es un aliciente para lo que viene, son un bálsamo. Llegamos de la mejor manera para este partido tras ganarle a la U“, remarcó Zanahoria.

Con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Palestino tendrá una apretada agenda en este primer semestre. Zanahoria Pérez sabe que será clave la rotación ycompromiso de todo el plantel para poder sacar adelante la campaña.

Publicidad

Publicidad

Palestino parece haber encontrado el camino en este 2026. Imagen: Photosport

“El que esté preparado tiene que hacerlo de la mejor manera,somos un plantel y los chicos de casa nos están dando el soporte para que este equipo siga ganando partidos“, cerró el arquero del Tino-Tino.

En resumen:

Palestino acumuló tres triunfos consecutivos en ocho días tras iniciar la temporada con cuatro partidos sin ganar.

acumuló tres triunfos consecutivos en ocho días tras iniciar la temporada con sin ganar. El equipo dirigido por Cristián Muñoz eliminó a Universidad de Chile de la Copa Sudamericana 2026.

eliminó a de la 2026. Sebastián Pérez destacó la victoria por 4-2 ante Cobresal obtenida durante el último fin de semana.

Publicidad