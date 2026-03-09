Es tendencia:
Palestino: el equipo más “bipolar” de la Liga de Primera

Tras un inicio sin triunfos en las primeras fechas, el equipo entró en racha con victorias clave y ahora tiene una estadística muy particular.

Por Sebastián Amar

Palestino es uno de los goleadores del torneo junto a uno de los más goleados
Palestino dejó uno de los datos más llamativos en el arranque de la Liga de Primera. El cuadro árabe venció 4-2 a Cobresal y llegó a ocho puntos, quedando en el décimo lugar de la tabla tras seis fechas disputadas.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que realmente llama la atención es la estadística que arrastra el equipo en este inicio de campeonato. Un registro que mezcla poder ofensivo, pero también muchos problemas defensivos.

Y es que Palestino suma nada menos que 11 goles a favor en el torneo. Esa cifra lo tiene como uno de los equipos más goleadores del campeonato junto a Deportes Limache y Universidad Católica.

Pero al mismo tiempo aparece el otro lado de la moneda. El cuadro árabe también es el segundo equipo que más goles ha recibido en lo que va de campeonato, con 10 goles en contra solo por debajo de Cobresal que tiene 11.

Lleva se mete en racha

El buen momento del equipo llega después de un arranque difícil. En las primeras cuatro fechas de la Liga de Primera, Palestino no logró conseguir triunfos y se llenó de dudas en el torneo.

Sin embargo, el equipo reaccionó en la quinta jornada al imponerse sobre O’Higgins, resultado que marcó el inicio de su levantada en la temporada.

Luego dio otro golpe al derrotar a Universidad de Chile para clasificar a la Copa Sudamericana y ahora ratificó su buen momento con el triunfo frente a Cobresal, consolidando una racha positiva que cambió el panorama del equipo árabe.

Resumen:

  • Palestino venció 4-2 a Cobresal y alcanzó el décimo lugar con ocho puntos.
  • El cuadro árabe suma 11 goles a favor y ha recibido 10 goles en contra.
  • El equipo clasificó a la Copa Sudamericana tras derrotar recientemente a Universidad de Chile.
