Tras la euforia por el esperado regreso al profesionalismo, una mala noticia remeció al plantel e hinchas de Lota Schwager. Es que un emblemático y querido hincha del club sufrió un atropello y se encuentra hospitalizado.

El propio club informó la situación en sus redes sociales, contando lo ocurrido con Julio Rojas. El querido hombre de la zona lideró los festejos el pasado sábado en el Ester Roa, cuando el equipo sacó pasajes a la Segunda División.

“Nuestro reconocido hincha minero fue víctima de un atropello mientras se desplazaba en bicicleta tras finalizar su jornada laboral”, informaron los mineros. De paso, dieron una actualización sobre el delicado estado de salud de su hincha.

Todo Lota Schwager clama por don Julio

Lota Schwager le envío un emotivo mensaje a don julio Rojas, quien sufrió un cobarde atropello la mañana de este lunes. El mítico hincha del equipo se encuentra hospitalizado en observación médica tras el hecho.

“El hecho ocurrió en la intersección de calle Los Álamos con Las Araucarias, en Lagunillas, comuna de Coronel, donde el vehículo involucrado se dio a la fuga sin prestar auxilio”, reveló el club.

Por eso, la misma gente de Lota Schwager avisó a los hinchas que su querido fanático “fue trasladado al Hospital de Coronel, donde se le diagnosticó fractura craneal y posteriormente trasladado a Clínica Andes”.

“Según la información entregada por su familia, ha permanecido consciente en todo momento y actualmente se mantiene bajo constante observación médica”, cerró el club.