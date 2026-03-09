Una nueva temporada de la Primera B ya comenzó y, con ello, muchos esperaban el gran debut de uno de los refuerzos de lujos que se anotó Rangers de Talca, escuadra que busca el ascenso y concretó la llegada de Sebastián Ribas, uruguayo con pasos en grandes equipos.

Sin embargo, a pesar de esa larga trayectoria, junto al cuadro talquino no ha podido marcar una diferencia, donde se ha convertido en uno de los jugadores más cuestionado de la escuadra, que comenzó la temporada con dos derrotas y un empate.

En el primer partido solamente disputó el primer tiempo, siendo reemplazado en el entretiempo, mientras que en el siguiente partido contra San Luis no fue citado. El jugador anotó un gol en Copa Chile, pero tras esto no ha podido asentarse en la escuadra.

El presente de Sebastián Ribas en Rangers

El gerente deportivo de la escuadra, Mauricio Segovia, conversó con el medio Primera B, donde señaló que “El apuntar a un solo futbolista no es bueno, porque esto es un juego en conjunto y tenemos que generar más ocasiones de gol”.

Asimismo, sobre su ausencia en el último encuentro, señala que “fue una decisión técnica. Tiene la misma preparación que sus compañeros, pero lamentablemente tiene una responsabilidad mayor por ser extranjero. Estamos preocupados por su rendimiento como el del resto del plantel. No responsabilizo sólo al ‘9′”.

La carrera de Sebastián Ribas

El jugador de 37 años comenzó su carrera en Juventud de Uruguay, desde donde dio el salto al fútbol europeo al incorporarse a las divisiones juveniles de Inter de Milán.

Tras esto, paso por escuadras como Spezia, Dijon, Génova, Sporting CP, Mónaco, Barcelona SC, Estrasburgo, FC Cartagena y Karpaty Lviv.

Posteriormente, regresó a Sudamérica defendió las camisetas de Lanús, Rosario Central, Central Córdoba, CA Fénix, River Plate de Uruguay, Venados FC y Patronato, además de un paso por Montevideo City Torque.

En las últimas temporadas, su recorrido lo llevó nuevamente al fútbol uruguayo, vistiendo los colores de Albion FC y actualmente de CA Fénix.