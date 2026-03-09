Más de 372 mil visualizaciones: Arturo Vidal protagoniza reto viral con inédita acrobacia

Arturo Vidal volvió a dar que hablar fuera de la cancha. Esta vez el “King” participó en un challenge junto al influencer futbolero Mo Ali, conocido por enfrentar a figuras del fútbol mundial en desafíos de habilidad con el balón.

El volante de Colo Colo no solo aceptó el reto, sino que también terminó quedándose con la victoria. El Bicampeón de América demostró una vez más que su calidad sigue intacta incluso en este tipo de desafíos recreativos. Lo que en está ocasión se realizó en la cancha del Estadio Monumental.

Durante el challenge, Vidal se lució con varias definiciones, pero hubo una que se robó todas las miradas. Un gol de chilena que sorprendió a todos los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En el arco estaba otro albo, Eduardo Villanueva, quien intentó evitar los goles del chileno, aunque poco pudo hacer ante algunas de las definiciones del mediocampista.

Vidal se suma a un reto que ya enfrentaron varias estrellas

El desafío de Mo Ali se ha vuelto muy popular en redes sociales porque enfrenta a futbolistas profesionales en pruebas de precisión y definición frente al arco.

De hecho, el influencer ya ha realizado este mismo reto con varios nombres importantes del fútbol internacional, como João Félix, Hulk, Leandro Paredes, Ángel Di María, Kaká y Marcus Rashford.

Con su participación, Vidal se sumó a este selecto grupo de futbolistas que han aceptado el reto viral del influencer, mostrando otra faceta más distendida lejos de la competencia oficial.

El registro en Instagram superó en minutos los 52 mil me gusta. Mientras que en Tiktok llegó a las 372 mil visualizaciones. Por lo que se transformó en uno de los videos más vistos en las últimas jornadas.

