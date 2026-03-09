Colo Colo sumó un triunfo muy importante en la Liga de Primera. Una de las grandes figuras fue Arturo Vidal, algo que fue destacado por Fernando Solabarrieta.

Los Albos tenían una difícil parada en La Florida ante Audax Italiano. Luego de caer en el Superclásico ante Universidad de Chile, las críticas llovieron en el Estadio Monumental, pero tras derrotar a los Itálicos, el sol vuelve a salir en Pedrero.

Las flores para Arturo Vidal

Arturo Vidal siempre es objeto de comentarios, para bien o para mal y no se había salvado de los cuestionamientos luego de la caída contra la U. Claro que contra Audax Italiano, mostró toda la jerarquía que lo hizo conquistar Europa.

“Es el mejor partido que le he visto a Colo Colo bajo la tutela de Fernando Ortiz y además, la mejor figura de la cancha fue Arturo Vidal”, indicó Fernando Solabarrieta en el programa Marca Persona de Radio La Metro.

El King incluso regaló un escorpión en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde el solitario gol de Maximiliano Romero bastó para que los Albos se llevaran la victoria por 1-0. Para Solabarrieta, la exhibición del King fue su mejor performance en mucho tiempo.

“Eso habla de una mejoría en el juego de Arturo (Vidal) o tal vez el nivel que presenta hoy Colo Colo o el equipo de Audax Italiano, yo creo que creer lo primero y que Colo Colo juega el mejor partido del campeonato y que Vidal fue su estandarte“, agregó el periodista.

Colo Colo es el líder de la Liga de Primera con 12 puntos, siendo Deportes Limache su más inmediato perseguidor. Su próximo partido será ante el Huachipato de Jaime García el lunes 16 de marzo en el Estadio Monumental.

