Colo Colo no pudo contra Universidad de Chile y perdió el Superclásico. Fernando Solabarrieta apuntó sus dardos contra el trabajo de Fernando Ortiz.

Los Albos llegaban al duelo contra los Azules como los grandes favoritos, siendo líderes tras tres victorias consecutivas, mientras los dirigidos por Francisco Meneghini arribaron a Macul sin victorias y en zona de descenso. Sin embargo, el Bulla terminó quedándose con los 3 puntos.

La crítica contra Ortiz

Parecía que Fernando Ortiz se estaba afirmando en la banca de Colo Colo, pero una caída ante Universidad de Chile siempre pega fuerte y el técnico argentino se ha transformado en el blanco principal de los cuestionamientos de los hinchas.

El Superclásico en general demostró un muy bajo nivel. Ninguno de los dos equipos dominó con claridad y las llegadas no fueron muchas. Sin embargo, Fernando Solabarrieta desligó de responsabilidad a Paqui Meneghini por esto.

“Dos equipos que se observan con poco vuelo futbolístico interesante, uno tiene una justificación, la U, es un equipo que está en desarrollo recién, lo tomó Paqui hace un par de meses, es el quinto partido“, indicó el periodista en Marca Personal de Radio La Metro.

Claro que Solabarrieta no tuvo la misma compasión con el técnico albo y lo cuestionó por su trabajo en Macul. “Pero lo de Colo Colo… es injustificable que Colo Colo juegue como un equipo en desarrollo, no tiene ninguna justificación ¿Ortiz cuanto lleva ya dirigiendo?…”, reflexionó.

Ortiz otra vez es cuestionado. Imagen: Photosport

Fernando Ortiz arribó a Colo Colo en septiembre del 2025 y desde entonces, perdió la Supercopa ante Universidad de Chile y no logró la clasificación a la Copa Sudamericana. El buen arranque de este 2026 se vio empañado por una nueva caída ante el Romántico Viajero.