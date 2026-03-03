El arranque de la temporada 2026 de la Formula 1 estuvo mucho más cerca del caos de lo que se pensaba. El Gran Premio de Australia casi fue cancelado debido a la crisis en Medio Oriente que afectó rutas aéreas clave para la logística del campeonato.

La información fue revelada por el exjefe de equipos de Red Bull y Haas, Guenther Steiner. “Si la guerra hubiera estallado antes, el jueves o el viernes de la semana pasada, seguro que algo se habría atascado de camino a Australia“, afirmó el exdirectivo, según el medio Motorsport.

El problema principal estuvo en el cierre de espacios aéreos. “La mayor parte de la carga se transporta con Qatar Airways, que tiene la flota de carga más grande del mundo, despega en Europa y luego hace una escala en Qatar. En otro momento, habría sido posible que todo se quedara en Qatar y que ningún coche llegara a Melbourne“, añadió Guenther Steiner.

Afortunadamente para la organización, gran parte del equipamiento ya se encontraba en Australia. Entonces cuando la tensión aumentó en Medio Oriente se pudo mantener en pie la carrera inaugural del calendario.

Ya se prepara la Fórmula 1 para este domingo 8 de marzo

Dos fechas en riesgo

Hay algunas fechas que se confirmaron que sí estarán como la de Australia, China y Japón, para el ex Red Bull hay dos carreras que estarían aún en duda. Las carreras son de Baréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril).

Para Steiner es simple la situación que se vive. “Si para entonces no hay un alto el fuego, no se podrá correr allí. Es demasiado peligroso. Si no hay una seguridad del 100%, la Fórmula 1 no correrá ningún riesgo. Entonces habrá que cancelar el evento deportivo”, comentó seguro.

Así, mientras el rugido de los motores se escucha en Melbourne, la Fórmula 1 corre contra el reloj fuera de la pista. El campeonato arrancó, pero la tensión internacional mantiene en alerta a todos los fanáticos.

