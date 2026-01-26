Michael Schumacher lleva 12 años sin aparecer mediáticamente tras un grave accidente que cambió su vida. Sin embargo, en las últimas horas salieron a la luz nuevos detalles de la vida actual del ex piloto.

El alemán es considerado uno los más grandes conductores que ha tenido la Fórmula 1, ganando 7 títulos mundiales en este deporte motor. Se convirtió en una marca registrada arriba de su Ferrari, pero la vida le tenía preparada su carrera más difícil fuera de la pista.

El nuevo estado de Michael Schumacher

En 2013 Michael Schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba y desde entonces, su estado de salud se convirtió en una verdadera interrogante. La familia del Kaiser decidió protegerlo con mucho hermetismo y solo unos pocos lo han visto en los últimos años.

Si bien a lo largo de este último tiempo han existido muchas especulaciones de cómo se encuentra Schumi, desde el medio inglés Dayli Mail hicieron un detallado reporte sobre el presente del alemán, donde indican que ha tenido un cambio en su vida.

Según lo que indica el medio inglés, Michael Schumacher ya no estaría postrado en una cama, sino que usaría una silla de ruedas la cual le permite desplazarse incluso entre sus residencias en Mallorca y Ginebra. Está al cuidado de numeroso personal de salud, como médicos, enfermeras y terapeutas, además de su esposa Corinna, con quien está casado hace más de 30 años.

Pese al daño cerebral que habría sufrido en el accidente en ski, Schumacher “entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas“, detalla Dayli Mail. Incluso, revelan que el ex piloto podría comunicarse a través del parpadeo de sus ojos.

Zinedine Zidane saludando a Schumacher en 2007. Aura como dicen los lolos. Imagen: Getty

Noticias reveladoras para los seguidores de Michael Schumacher en todo el mundo. El alemán inició su carrera en Fórmula 1 con el equipo Jordan Ford en 1991. Tras ganar sus primeros dos títulos en Benetton, saltó a Ferrari, donde conquistó cinco campeonatos consecutivos entre 2000 y 2004. Ahora fuera de la pista, el Kaiser sigue luchando.