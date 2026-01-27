Pronósticos Borussia Dortmund vs Inter: duelo directo por la clasificación en la Champions League

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Borussia Dortmund vs Inter en la octava jornada de la Champions League.

Borussia Dortmund e Inter de Milan disputarán un duelo directo por la clasificación en la última fecha de la Champions League. Ambos se encuentran en zona de acceso a dieciseisavos y una victoria podría meterlos en los octavos de final de forma directa.

El equipo italiano había ganado sus cuatro primeros compromisos en la competencia, pero perdió los tres siguientes y se alejó de los puestos más altos. El conjunto alemán, en cambio, mostró mayor irregularidad a lo largo del certamen y acumula dos partidos sin ganar, aunque suma 12 encuentros consecutivos sin derrotas en la Bundesliga.

En la antesala del desafío, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en la Champions League.

Pronósticos para apostar en Borussia Dortmund vs Inter

Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez 2.40 Atajadas de Yann Sommer: Más de 3.5 2.00

Dos o tres goles entre Inter y BVB

En cinco de los últimos siete compromisos de Borussia Dortmund, hubo entre dos y tres goles.

Además, en seis de los anteriores ocho encuentros de Inter, en condición de visitante, también se contabilizaron dos o tres tantos en el marcador.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

El antecedente de Lautaro Martínez ante Borussia Dortmund

Lautaro Martínez anotó un gol en la victoria por 6-2 de Inter sobre Pisa. Acumula 12 tantos en 22 apariciones en la Serie A y marcó cuatro goles en seis partidos de la Champions League.

El delantero argentino ya celebró frente al cuadro alemán: lo hizo en dos ocasiones, justamente en los dos enfrentamientos de la fase de grupos de la edición 2019/20.

Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez – 2.40 en bet365

Sommer, figura bajo los tres palos en la Champions League

En tres de sus últimos cinco encuentros en la Champions League, Yann Sommer registró cuatro atajadas o más: cinco frente a Union Saint-Gilloise, cuatro ante Atlético de Madrid y otras cuatro contra Liverpool.

Atajadas de Yann Sommer: Más de 3.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Borussia Dortmund vs Inter

Historial de Borussia Dortmund vs Inter: últimos partidos