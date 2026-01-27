Pronósticos PSG vs Newcastle: una final por clasificar a los octavos

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en PSG vs Newcastle, por la fecha 8 de la Champions League.

Paris Saint-Germain y Newcastle United se verán las caras en la última jornada de la UEFA Champions League 2025/26, en lo que será una auténtica final por el acceso directo a octavos. Aunque ambos suman 13 puntos y una diferencia de +10, la paridad en la tabla es tal que estos números no garantizan la clasificación de ambos.

En este escenario, una derrota condenará inevitablemente a uno de ellos a disputar los dieciseisavos de final. Incluso el empate tiene sabor a derrota: con seis equipos igualados en puntos y otros dos acechando con 12 unidades, la igualdad podría dejarlos fuera de los puestos de privilegio.

Antes de que inicie el juego, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en PSG vs Newcastle

Resultado final: PSG + Total de goles de Newcastle: Menos de 1.5 1.75 Cualquiera anotará: Harvey Varnes o Anthony Gordon 2.50 Tiros de esquina de PSG: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Newcastle: Más de 2.5 1.80

PSG se hace fuerte en casa y Newcastle sufre fuera

PSG ganó cinco de sus últimos seis partidos como local, considerando todas las competencias. En cuatro de esas cinco victorias, recibió menos de dos goles.

Newcastle perdió seis de sus últimos 10 encuentros como visitante. En todas sus derrotas, no anotó más de un gol.

Resultado final: PSG + Total de goles de Newcastle: Menos de 1.5 – 1.75 en bet365

Varnes y Gordon, los goleadores de Newcastle en la Champions League

Harvey Varnes y Anthony Gordon son los dos goleadores de Newcastle en la Champions League, con cinco y seis respectivamente. Es decir, entre ambos, marcaron 11 de los 16 tantos del equipo en la competencia.

Cualquiera anotará: Harvey Varnes o Anthony Gordon – 2.50 en bet365

El balón detenido, un factor a seguir en París

En seis de sus siete presentaciones en el certamen, el elenco parisino contó con más de cuatro córners a favor.

El cuadro inglés tuvo un promedio más bajo, aunque en seis de sus siete partidos ejecutó al menos tres saques de esquina.

Tiros de esquina de PSG: Más de 4.5 + Tiros de esquina de Newcastle: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en PSG vs Newcastle

