Colo Colo se olvida del duro golpe del Superclásico y se enfoca en volver a los triunfos en la Liga de Primera. Para eso, este sábado 7 de marzo visita a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.

Hay mucha presión sobre Fernando Ortiz, quien sabe que otra derrota solo empeorará su delicado momento en la banca. Y, pensando en eso, el DT hace varios cambios importantes para la formación del fin de semana.

Una modificación obligada es la salida de Claudio Aquino del once por molestias físicas. Para este sábado, el DT cambia de esquema, mete a dos refuerzos y saca al cuestionado Javier Correa.

En el último entrenamiento de la semana, el entrenador optó por una línea de tres en el fondo, las inclusiones de Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán en la formación, y la permanencia de Maximiliano Romero en la titularidad.

Javier Correa no será titular ante Audax Italiano | Photosport

ver también El jugador que Patricio Yáñez quiere ver titular en Colo Colo ante Audax: “No sé Ortiz qué más quiere…”

La formación que prepara Colo Colo contra Audax Italiano

La formación de Colo Colo será un 3-5-2 con Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero.

Publicidad

Publicidad

El duelo entre el Cacique y Audax Italiano está pactado para este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en La Florida. Mientras los albos vienen de perder el Superclásico, los itálicos lograron su clasificación a Copa Sudamericana a mediados de semana contra Cobresal.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano este sábado 7 de marzo en La Florida.

El DT Fernando Ortiz alineará una formación con línea de tres defensores y dos refuerzos.

La alineación titular incluye las sorpresas de Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán, y la salida de Javier Correa.