Hace rato está instalado el rumor de que el futuro desafío de Manuel Pellegrini será la selección chilena. La información crece al conocerse detalles del actual contrato que une al DT con Real Betis.

Una de los apartados que más llama la atención es que el vínculo del cuadro español se puede romper, sin tener que pagar alguna indemnización, en el caso que la Federación de Fútbol de Chile le ofrezca formalmente el cargo de técnico de la Roja.

En medio de esos rumores el Ingeniero enfrenta el final de la temporada 2025-2026, y el chileno se ha ganado críticas por los últimos resultados de Betis, que viene de desaprovechar una ventaja de 2-0 ante Sevilla en el derbi.

Director deportivo del Betis dice que Pellegrini no se mete en los fichajes

El director deportivo de Real Betis, Manu Fajardo, habló de Pellegrini en el podcast Somos Invisibles, donde reconoció que el estratega nacional ni se mete en los nombres de los fichajes de su equipo.

“Manuel no interviene tanto. En enero firmamos a Fidalgo y Manuel no opina en demasía. Llevamos tres años trabajando juntos, yo sé el gusto de Manuel, he ganado su credibilidad porque han venido hombres que han sido importantes. Él habla de posiciones, pero el control del mercado lo tiene nuestro equipo”, dijo el Doctor Fajardo.

“Él me puede decir que por las bajas de Isco o Gio necesitamos pausa en el centro del campo, talento y control, y yo le digo Álvaro Fidalgo. Al igual que cuando fuimos por el Cucho. Le dije que este era el delantero. Él entra dentro de la comunicación”, explicó.

Por último, señaló que ya están analizando el mercado para la próxima temporada: “ya tenemos posiciones claras que tenemos que reforzar para verano, sé lo que le gusta y conforme se vaya acercando el momento le suelto nombres”.

Real Betis vuelve a la cancha este domingo, cuando desde las 12:15 horas de Chile visite a Getafe por La Liga de España.

