Está en medio de su sexta temporada como entrenador del Betis, y después de un largo tiempo en cierta calma, vuelven a surgir los cuestionamientos hacia Manuel Pellegrini, especialmente luego del empate por 2-2 ante Sevillaen el derbi.

En medio de estas críticas, apareció una columna del medio andaluz Muchodeporte, donde el escritor Antonio Félix entregó su opinión sobre la actualidad del técnico chileno en el club de Heliópolis y le entregó un certero consejo: salir de la institución.

El potente consejo a Manuel Pellegrini en España

La columna se tituló “Disparar a Dios“. En ella le expone a los seguidores béticos que “Es el mejor. Es todo. Le hace el favor a un club en esta etapa varios escalones por debajo de su rango, de permanecer en su banquillo, sencillamente porque en el Betis se hace lo que él quiere, aunque cada vez lo quieran menos quienes supuestamente mandan”.

“Pellegrini es omnipotente pero no infalible. Mas sus errores suelen ser puntuales y, a veces, se diría que incluso estratégicos. La hinchada ha estallado ahora tras la calamidad del derbi. Evidentemente, a Pellegrini todo eso le da igual, porque su mirada siempre es más amplia, más serena y más sabia“, agrega.

Junto con hacer ver a los fanáticos que “quítenle a cualquier equipo a sus tres mejores jugadores, y hablamos. Sin ellos, Pellegrini mantiene al Betis cómodamente quinto en la Liga y en una ruta llana hacia la final de la Europa League”, Félix se atreve a darle un consejo al “Ingeniero”.

“Por tanto, ¿debería seguir Pellegrini en el Betis? Por supuesto que no. Pues uno no ha de estar donde ya no lo van queriendo (…) Al fin y al cabo, el Betis jamás ha tenido más plan que él. Tras el maestro sólo hay farfolla, promesas y delirios”, finalizó.

¿Cuándo juega el equipo del “Ingeniero”?

Por la jornada 27 del fútbol español, los andaluces visitarán al Getafe en el Coliseum de Madrid, este domingo 8 de marzo desde las 12:15 horas (de Chile).

