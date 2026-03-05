Manuel Pellegrini vuelve a tomar fuerza en el fútbol chileno. Se conoció que el contrato con Real Betis contempla escenarios en los que el club español podría facilitar su salida en caso de un interés concreto de la Selección Chilena.

El técnico chileno tiene vínculo vigente con el cuadro verdiblanco hasta 2027. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula que abre la posibilidad de rescindir el contrato sin mayores conflictos económicos para que el “Ingeniero” vuelva a dirigir a la Roja.

ver también Matías Dituro se queda sin contrato en Elche y coquetea con el fútbol chileno: “Le quiero agradecer…”

Además, el sueldo cercano a los 7 millones de dólares por temporada refleja el alto nivel de valorización que tiene el técnico chileno. Cualquier salida dependerá también de negociaciones deportivas y personales.

Según La Tercera, fuentes cercanas al entrenador conversaron de la llegada de Pellegrini a la Roja. “A Manuel Pellegrini entusiasma mucha la idea de dirigir a Chile y ha tenido más de contacto. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar el pendiente, porque sabe que tiene una deuda futbolística con el país”, comentaron.

Pellegrini podría dejar el Betis para emprender un nuevo desafío con la Roja

¿Cuándo llegaría entonces?

El contrato de Pellegrini, que renovó recientemente con Betis, tiene una clausula exclusiva para la Selección Chilena. El ingeniero puede marcharse del club español en cualquier momento una vez concluya la temporada actual, y la Federación no debe un peso en caso de algún acuerdo.

Publicidad

Publicidad

ver también Ricardo Abumohor inquieto tras reforma de ley SADP: “Estás construyendo un edificio arriba de un pantano”

Sin embargo, el vínculo posiblemente sea en 2027, ya que finalizaría la etapa de Pablo Milad en la ANFP a fines de este año. Con un nuevo mandato, comenzaría las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

Manuel Pellegrini ilusiona con su gran vitrina como entrenador. Además, llegaría en un momento en el que la Roja necesita de un gran entrenador para salir del desastroso lugar en el que se encuentra.

Resumen:

Manuel Pellegrini tiene contrato con el Real Betis vigente hasta el año 2027.

El acuerdo incluye una cláusula de salida gratuita exclusiva para dirigir a la Selección Chilena.

El técnico percibe un sueldo anual cercano a los 7 millones de dólares en España.