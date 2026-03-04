Marcelo Salas habló de diversos temas del fútbol nacional, como el futuro entrenador de la selección chilena. Es ahí donde soltó el nombre de Manuel Pellegrini para la banca.

La Roja pasa por un momento de definición. Luego de ser últimos en las últimas clasificatorias y los ciclos sin éxito de Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, el buzo lo tiene puesto de manera momentánea Nicolás Córdoba. Claro que el Matador tiene claro quién debe llegar de forma definitiva.

El DT que quiere Marcelo Salas

Marcelo Salas hoy es el presidente de Deportes Temuco, por lo que está al tanto de la actualidad del fútbol chileno puertas adentro. A la hora de hablar del futuro técnico de La Roja, no duda que el elegido debe ser Manuel Pellegrini, quien dirige a Real Betis.

ver también Federico Coria reconoce estar en aprietos por regalo ‘colocolino’ de Solari: “Estoy en un quilombo”

“Es chileno y todo, o la mayoría de la gente lo ve a él como el técnico que necesitamos para reestructurar todo (…) Más que técnico de la selección adulta, creo que él generaría todo un orden hacia abajo, que eso es importante”, indicó Salas a Radio ADN.

Marcelo Salas explicó la importancia de que haya una organización clara a nivel de selección, tal como sucedía a principios de la década 1990 en Juan Pinto Durán. “Estaba (Arturo) Salah, (Manuel) Pellegrini, el ‘Pollo’ Véliz, había toda una estructura que hacía el trabajo coordinado y que logró sus frutos después de muchos años”, recordó el ídolo de U. de Chile, River Plate y Lazio.

Marcelo Salas conoce bien a Manuel Pellegrini. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Para Marcelo Salas, Manuel Pellegrini es una figura conocida. El Ingeniero lo dirigió en River Plate en 2003, cuando el Matador regresó desde Juventus. Por eso, conoce muy bien como trabaja el campeón de la Premier League con Manchester City.

“Tuve la opción de tenerlo como técnico en River Plate. Después, cuando vuelvo de Italia en 2003-2004, salimos campeones (N. de la R.: fue con Leo Astrada como DT en 2004), y creo que está calificado al 100%“, cerró José Marcelo Salas Melinao.

En resumen:

Marcelo Salas propuso a Manuel Pellegrini como técnico ideal para reestructurar la Selección de Chile.

propuso a como técnico ideal para reestructurar la Selección de Chile. El actual entrenador de Real Betis dirigió a Salas en River Plate durante el 2003.

dirigió a Salas en durante el 2003. Salas destacó la estructura técnica de 1990 liderada por Arturo Salah y Manuel Pellegrini.

Publicidad