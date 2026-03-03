El tenis y el fútbol se cruzaron en una historia tan inesperada como sabrosa en Chile. El protagonista es el argentino Federico Coria, ex número 49 del ATP y hermano de Guillermo Coria, y el escenario es la eterna rivalidad del fútbol chileno entre Colo Colo y la U.

Sí, todo eso junto y con una frase que lo resume todo: “Estoy en un quilombo…”, señaló a través de redes sociales ‘Mojarra’, quien vive una particular historia por “culpa” de Pablo Solari y su ídolo, Marcelo Salas.

El argentino ha contado en más de una ocasión su admiración por el Matador, ídolo de la U y de River (club del cual es hincha), pero ahora el problema llega desde la vereda opuesta.

Esto porque Coria, días atrás, aprovechando su presencia en Chile subió una publicación preguntando de qué club debía ser en Chile. La historia no pasó desapercibida y ahí fue donde apareció el ‘Pibe‘ Solari. El ex delantero de Colo Colo, campeón con el Cacique y siempre bien recordado por los albos, tuvo un gesto con Coria que terminó por meterlo en terreno peligroso: un regalo con sello colocolino.

El problema ‘bullalbo’ de Federico Coria

A través de un video, Coria mostró el obsequio que recibió de la ex figura de Colo Colo. El ‘Pibe’, hoy en el Spartak de Moscú de Rusia y también ex jugador de River, le obsequió la camiseta que hoy viste más dos indumentarias del elenco albo: la camiseta 2026 con el nombre de Solari y, una aún más especial, la camiseta visitante usada por el propio ‘Pibe’ durante la temporada 2022, la que Coria reconoce que lo “volvió loco”.

Coria, entre risas y algo de nerviosismo, lo reconoció sin filtro: “Estoy en un quilombo terrible”, ya que admitió que por un lado tiene a Salas (su ídolo) y por el otro a Solari, sobre quien dijo: “Se portó muy bien, es una locura. Ya le dije que no sé, tengo que darle una raqueta para quedar a mano porque me quedo corto. Le puedo dar esta, mira, la Mojarra con los colores del Colo”, señaló.

La anécdota rápidamente se volvió viral, acumulando más de 2 mil likes en TikTok, y encendió las redes sociales, donde hinchas de ambos equipos lo “presionaron” en tono de broma para que definiera su postura. ¿Azul por Salas? ¿Blanco por Solari?

Lo cierto es que, más allá de la rivalidad, la historia dejó un momento distendido que une dos pasiones gigantes en Chile: el tenis y el fútbol.

