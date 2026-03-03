Nicolás Massú es voz autorizada para hablar de tenis en Chile y el mundo. El doble medallista de oro olímpico ya está en modo Copa Davis, donde sus dirigidos recibirán a España en septiembre próximo.

Por eso, el Vampiro mandó recado a los campeones mundiales que tienen a Carlos Alcaraz como su mayor figura. Si bien aún está en duda que el número uno del ATP venga a Chile, el capitán nacional habló de sus objetivos.

“Si viene Alcaraz pues bienvenido porque va a ser increíble para Chile tener a un jugador de la talla de Carlos, que sería algo inolvidable. Si no está, España tiene un equipazo con otros grandes jugadores y jugaron la última final, dijo a Diario Marca.

Massú y su tarea pendiente

En sincera revelación, Nicolás Massú confesó que pese a las dos medallas de oro en Atenas 2004, hubo un sueño que no pudo cumplir en su exitosa carrera en el tenis. Pese a eso, llamó a seguir peleando por las futuras generaciones.

Massú durante la última serie ante Serbia /Photosport

“Hay varias cosas que pude lograr y otras que no. Yo quería ser número uno del mundo, quería ganar la Copa Davis, quería un Grand Slam, quería ganar los Juegos, ser top10… Logré ser 9°, gané los Juegos, no pude ganar un Grand Slam como jugador aunque sí como entrenador con Dominic Thiem”, confesó.

Sobre el torneo por países donde es coach de Chile, el Vampiro admite que “no pude ganar la Copa Davis como jugador, por qué no va a ser como entrenador. Son palabras mayores, pero yo me levanto todos los días pensando que las cosas pueden ser posibles”.

“Sí que sueño en ganar la Copa Davis. Desde chico me han gustado los objetivos grandes… El tenis en Chile es muy grande, la gente se compromete, va a ver Copa Davis, se llena el estadio”, cerró.