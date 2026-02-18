Chile se vuelve a codear con los mejores equipos en la Copa Davis, porque el equipo de Nicolás Massú derrotó a Serbia en el Estadio Nacional y ahora será local ante España, por la segunda ronda de las clasificaciones.

El equipo nacional quedó emparejado con el conjunto que capitanea David Ferrer, y que en 2025 llegó a la final contra Italia en Bologna, donde una de las sorprendentes figuras fue Jaume Munar (37°).

El mallorquín se echó el equipo al hombro ante la ausencia de Carlos Alcaraz (1°) y demostró que tiene sangre copera. Ahora, está muy asustado por el largo viaje a Chile por la segunda ronda.

ver también “Hacen cosas que nos perjudican”: Tomás Barrios lo quema todo en el tenis y estalla contra la ATP

Jaume Munar le tiene miedo a la visita de España a Chile en la Davis

Jaume Munar habló sobre la serie con Chile a jugarse en territorio nacional y en declaraciones que recoge Punto de Break, reconoce que tiene miedo de la confrontación.

“La realidad es que enfrentarse a Chile, a nivel de condiciones, viaje y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar“, dijo el número 3 de España.

España visitará a Chile en septiembre. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for ITF)

Publicidad

Publicidad

“Dicho esto, después de lo que viví el año pasado en la Davis, todo lo que me aportó… De hecho, te diría que lo que más me ayudó a crecer a nivel personal y profesional fue la derrota que tuve en Marbella. Entonces, a día de hoy, si me preguntas, yo tengo claro que quiero estar, si el capitán lo considera oportuno. Creo que la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos”, agregó Munar.

España visitará a Chile en septiembre próximo, con sede por confirmar, pero la Federación de Tenis de Chile junto con Nicolás Massú quieren llevar la serie a un recinto que esté en altitud y en cancha de arcilla.