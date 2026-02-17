La aventura de los chilenos en el Río Open sufre un nuevo revés este martes. Tomás Barrios (107°) intentó hasta el final, pero se terminó despidiendo del torneo brasileño luego de caer por 6(1)-7(7) y 5-7 ante Matteo Berrettini (58°).

Tomi, que venía de alcanzar los octavos de final del Argentina Open, estuvo cerca pero no pudo encontrar la manera de derrumbar a su rival. En un duelo muy parejo, terminó sufriendo una derrota en dos sets que dejan a un sólo compatriota en carrera.

El resultado amarga a un chileno que había mostrado un buen nivel en las llaves previas con Dino Prirzmic y Pedro Boscardim. No obstante, no le alcanzó para bajar a un italiano que le terminó pasando por encima en los momentos claves del encuentro.

Tomás Barrios da pelea pero no puede seguir vivo en el Río Open

Tomás Barrios intentó, pero le tuvo que decir adiós al Río Open antes de la fase final. El chileno no logró frenar a Matteo Berrettini y perdió en dos set para cerrar su participación en el torneo.

Tomás Barrios no pudo y le dijo adiós al Río Open. Foto: Photosport.

Tomi salió a dar la pelea desde el inicio y animó un duelo más que interesante frente al italiano. Batallando punto a punto, el encuentro terminó inclinándose al 58° del ranking ATP en el tie break por 6-7(7).

Esto obligó a Tomás Barrios a arriesgar un poco más si es que quería conseguir la remontada. No obstante, bastó de un error para que Matteo Berrettini terminara sellando las cosas y así llevarse la victoria.

Un quiebre le permitió al italiano dejar casi sin opciones al chileno y así quedarse con el encuentro por un 7-5. Un resultado que sacude al tenista criollo, quien quería seguir avanzando más en el Río Open.

El tano sacó pasajes a los octavos de final, donde tendrá que verse las caras con Dusan Lajovic, quien no lo pasó bien en nuestro país hace algunas semanas en la Copa Davis.

Tomás Barrios termina su participación en el Río Open y deja a sólo un chileno en competencia. Tomi no pudo con Matteo Berrettini y le dice adiós al certamen brasileño de una forma en la que no quería, pero que le permite irse con la frente en alto.

¿Qué chileno queda en el Río Open 2026?

Con el adiós de Tomás Barrios, Alejandro Tabilo (68°) es el único chileno que sigue en carrera en el Río Open. Jano se verá las caras con el italiano Francesco Passaro (163°) en los octavos de final este miércoles 18 de febrero con horario por definir.

