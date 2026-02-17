Es tendencia:
Tenis

Solo 46 caracteres: La potente reflexión de Cristian Garin de cara al Chile Open

El tenista nacional da vuelta la página tras lo ocurrido en Río de Janeiro y ahora busca su revancha en el torneo que se disputará en San Carlos.

Por Felipe Pavez Farías

Garin agradeció las muestras de cariño en redes sociales
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTGarin agradeció las muestras de cariño en redes sociales

Cristian Garin sorprendió por su temprana derrota en el ATP de Río de Janeiro. El chileno cayó por 7-5 y 6-3 ante el argentino Thiago Tirante. Pero lo más preocupante fue sus declaraciones tras la caída en la arcilla brasileña.

Es que muchos quedaron helados con su fuerte autocrítica y hasta pusieron en duda su continuidad está temporada. “Estoy con ganas de salir adelante, pero es difícil, hay días muy buenos y muy malos”, confesó la raqueta nacional que hace unas semanas sufrió la pérdida de su padre. 

Es imposible estar bien, ¿pero qué voy a hacer? Días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”, agregó. Incluso puso en duda su continuidad en el circuito de la ATP. 

Lo que generó alerta entre los fanáticos y deportistas nacionales. “Todo el equipo lo apoya, y estamos para lo que él necesite”, declaró Alejandro Tabilo en representación de todo el equipo de la Copa Davis.

“Mucha fuerza y ánimo crack saldrás de esta, tienes un país entero que te apoya”, recalcó Yasmani Acosta. “Ánimo Gago”, agregó Vale González, “Fuerza Gago”, se sumó Ignacio Herrera y “Nanai Gagoooo para tu coranzonito todo pasa”, comentó Fran Crovetto.

La postal de Garin tras su derrota en el ATP de Río de Janeiro

La postal de Garin tras su derrota en el ATP de Río de Janeiro

Ante esto, el tenista nacional respondió con un certero mensaje y que fue directo a sus seguidores que en redes sociales lo llenaron de palabras de apoyo en este difícil momento. “Gracias por los mensajes de cariño. Seguiremos”, recalcó el “Tanque” junto con emojis de corazones en agradecimiento. 

¿Cuándo vuelve a jugar Cristian Karin?

El calendario del circuito ATP no para y ahora Cristian Garin tiene la revancha a la vuelta de la esquina. Esto debido a que su próximo desafío será el Chile Open 2026.

El torneo que se disputa entre el 21 de febrero y 1 de marzo en San Carlos de Apoquindo, tendrá al “Tanque” entre sus protagonistas. Por lo que buscará reencontrarse con su mejor versión. 

