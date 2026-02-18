Después de haber recibido un portazo en Colo Colo, la carrera de Damián Pizarro dio un inesperado giro. El joven delantero terminó sorprendiendo en el mercado de fichajes del fútbol chileno, firmando con un gigante de Argentina.

Desde Racing llegaron a buscar al ataque luego de su pobre paso por el Udinese de Italia y Le Havre de Francia. La idea era sumar los minutos que no le dieron en Europa, pero hasta hora las cosas no han pasado más allá de las ganas. Algo que ya comienza a generar polémica.

Al otro lado de la cordillera un periodista cuestionó no sólo lo que ha pasado con el atacante, sino que dejó en duda hasta su calidad. Esto, mientras el chileno intenta hacerse un espacio desde atrás para un duelo clave.

En Argentina no entienden lo que pasa con Damián Pizarro en Racing

La situación que está atravesando Damián Pizarro en Racing está inquietando a los hinchas. Así lo dejó claro el periodista partidario Martín Idaberry, quien en su cuenta de X (ex Twitter) le pegó y con todo al delantero por aún no hacer su debut.

Damián Pizarro no lo pasa bien en Racing. Foto: Racing.

“¿Que pasa con el 9 suplente de Racing? Damián Pizarro está haciendo un ‘reacondicionamiento físico’ que ya lleva mas días que toda la pretemporada de Racing en Paraguay“, comenzó señalando.

Eso no fue todo, ya que el reportero dejó en duda las condiciones en las que está el ex Colo Colo. “Dos opciones: o vino muy mal o es un desastre (o las dos cosas). Costas avisó de esto: ‘Fue lo que podía traer Racing por su economía’“.

“Ya vamos por la fecha 6 y Maravilla juega siempre todos los minutos. Si tanto reclamamos la llegada de un 9, me parece lógico reclamar, al menos, verlo correr un rato. Si no, deberán hacerse cargo de lo que trajeron. Mientras tanto, Fraga hace goles en Reserva“, sentenció.

El caso puede tener una respuesta en menos de 48 horas, cuando el cuadro trasandino se vea las caras con Boca Juniors. Ahí el chileno espera poder hacerse un espacio y así comenzar a taparle la boca a sus críticos, siempre y cuando esta situación mejore.

Damián Pizarro está tratando de revertir su mal inicio de aventura en Racing. El delantero espera que Gustavo Costas lo llame para jugar su primer partido, pero por ahora todo es un misterio.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Damián Pizarro en Racing?

Damián Pizarro pelea para poder taparle la boca a sus críticos en Racing. El delantero podría sumar sus primeros minutos este viernes 20 de febrero, cuando la Academia visite a Boca Juniors desde las 20:00 horas.