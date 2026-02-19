Preocupante es la situación que vive en la actualidad el delantero chileno Damián Pizarro, quien ya suma cuatro meses y dos semanas sin pisar una cancha, una racha que se extiende en su actual presente en Racing Club de Avellenda.

Hace 20 días que Argentina se sorprendió con el arribo del ex Colo Colo, cuyo pase pertenece al Udinese italiano, en calidad de préstamo hasta el 31 de diciembre del 2026, y todavía no recibe una citación por parte de su entrenador Gustavo Costas.

Pero, ¿qué ocurre realmente con Pizarro en Racing? El programa trasandino “Cuidemos El Fútbol” del canal de YouTube AZZ reveló el pensamiento desde el cuerpo técnico de “La Academia” sobre el chileno, lo que anticipa que lo peor está por venir.

ver también “Vino muy mal o…”: periodista argentino barre el piso con Damián Pizarro en Racing

La dura verdad en Argentina sobre Pizarro en Racing

“Es un jugador que no pidió el cuerpo técnico“, fue lo primero que indicó el conductor del espacio, Jero Torresantoro, para luego agregar que “es un jugador que no ven bien, que por ahora no está en condiciones de ser alternativa”.

En esa línea, el reportero que cubre Racing en ese medio, Juan D’Aquila aportó con más antecedentes y afirmó que “desde el staff de Costas no sólo consideran que físicamente no está bien, evalúan que a Pizarro le falta muchísimo en lo futbolístico“.

“Sabemos que Costas quería a (David) Romero, que hoy es goleador de Tigre y se lo planteó a Diego Milito (presidente del club)”, complementa el periodista quien además indica que “desde el cuerpo técnico afirman que no tiene el nivel para el fútbol argentino“.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro sigue sin debutar en Racing (Instagram)

¿Hace cuánto no juega el chileno?

La última vez que Damián Pizarro sumó minutos en la cancha fue el 5 de octubre del 2025, cuando disputó 13 minutos en el empate por 2-2 del Le Havre ante Rennes. En total, cuatro meses y una semana sin tocar una pelota.

¿Cuándo juega la Academia?

Por la sexta fecha del Torneo de Apertura 2026 del fútbol argentino, Racing visitará a Boca Juniors en La Bombonera este viernes 20 de febrero, desde las 20:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Así están en la Tabla de Posiciones