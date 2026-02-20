Tabla Liga de Primera: Concepción corta la mala racha y rescata valioso empate ante Cobresal

Un partido de aquellos se registró en el duelo entre Deportes Concepción y Cobresal. Es que ambos equipos lucharon hasta el último minuto para quedarse con el triunfo en la fecha 4 de la Liga de Primera. Por lo que la definición se estiró hasta los últimos segundos en el Ester Roa Rebolledo.

Fiel a su estilo, el elenco de Gustavo Huerta supo aguantar los embates del “León de Collao”. Ya en la primera etapa el portero Alejandro Santander tapó desde los doce pasos el penal de Carlos Escobar.

Pero como reza el dicho, lo que no se hace en un arco se hace en el otro. Aunque Cobresal tuvo que esperar hasta los últimos minutos del partido para lograr abrir el marcador.

Esto porque recién en el 81’, Guillermo Pacheco sacó un centro con lienza para Steffan Pino. El delantero logró sacarse la marca de la defensa local y con certera volea marcó el 1-0 definitivo.

Golazo que no estuvo ajeno a polémicas ya que tuvo que ser revisado por el VAR. Lo que mantuvo la tensión en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Aunque en está ocasión Gastón Philippe sí concedió el tanto para la visita tras la revisión respectiva.

Jorge Henríquez marcó golazo para que Concepción sume su primer puno en la Liga de Primera

Tras el tanto minero, todo avecinaba un nuevo triunfo para los forasteros. Sin embargo, el Conce no bajó los brazos y en los descuentos tuvo su premio. Jorge Henríquez aprovechó un rebote fuera del área grande y con zambombazo el volante puso el definitivo 1-1. Lo que devolvió los ánimos a los hinchas que tanto anhelaban cortar la racha de derrotas.

Tras Concepción vs Cobresal: así quedó la tabla de la Liga de Primera

Con el empate entre Deportes Concepción y Cobresal, la tabla de la Liga de Primera presenta varios cambios tanto en la parte alta como en la zona de descenso.

Tras cuatro fechas disputadas, el elenco minero acumula siete unidades. Por lo que queda como único escolta de Ñublense, que tiene ocho, y comparte posición con Limache que debe jugar contra la U el domingo. Por su parte, el Conce tiene una unidad y ya no es el colista absoluto.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera tras el duelo entre Concepción y Cobresal

De momento los lilas siguen en puestos de descenso a la espera de lo que pueda pasar con La Serena, y con los puntos impugnados a Calera. Así las cosas, ahora en la fecha 5 el elenco de Cobresal será local ante La Serena el próximo 27 de febrero. Por su parte, Concepción deberá visitar a Coquimbo Unido el 28/2.

